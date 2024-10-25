Altay Bayındır: Ev sahibi soyunma odasına giriyordum
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 kalan Manchester United'ın Türk futbolcusu Altay Bayındır, eski takımı Fenerbahçe'nin başarılı olmasını istediğini söyledi. Bayındır, "Soyunma odalarının oradan geçerken ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Bunlar benim için tarif edilemez duygular." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 kalan Manchester United'ın Türk futbolcusu Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.
Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, eski takımına karşı oynadıkları için özel bir gün yaşadığını söyledi.