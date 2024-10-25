Altay Bayındır: Ev sahibi soyunma odasına giriyordum

İyisiyle, kötüsüyle anılar biriktirdiği eski camiasına karşı oynadıklarını dile getiren Bayındır, "Soyunma odalarının oradan geçerken ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Bunlar benim için tarif edilemez duygular. Ben de ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum. Daha fazla şans bulursam benim için her şey daha iyi olur. Güzel maç oldu, beraberlikle bitti. Fenerbahçemiz için en iyisini diliyorum. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur." açıklamasını yaptı.