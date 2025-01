ALTAY BAYINDIR: "MANCHESTER UNİTED'DA OYNUYORSANIZ HER ZAMAN HAZIR OLMALISINIZ"

Maçın oyuncusu seçilen Altay, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Her dakika, her saniye hazır olmalısınız. Manchester United'da oynuyorsanız her zaman hazır olmalısınız. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Sadece bu harika takıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum." yorumunu yaptı.