"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım"
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinde 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Başarılı boksörün spora başlangıç serüveni ve hayat hikayesi de oldukça dikkat çekici...
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinde 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.