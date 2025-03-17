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"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım"

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinde 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Başarılı boksörün spora başlangıç serüveni ve hayat hikayesi de oldukça dikkat çekici...

"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 1

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinde 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 2

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'ın Niş şehrinde gerçekleştirildi. Şampiyonanın son gününde milli boksör Busenaz Sürmeneli, 3. kez dünya şampiyonu oldu ve tarihi bir başarıya daha imza attı.

"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 3

66 kiloda ringe çıkan milli sporcu, çeyrek final müsabakasında Slovak boksör Tamara Kubalova’yı, yarı finalde ise Sırbistanlı boksör Anastasija Lukajic’i mağlup etti ve final maçında Özbek Navbakhor Khamidova ile karşılaştı.

"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 4

Fenerbahçeli milli sporcu, finalde Özbek rakibini 5-0 mağlup etti ve altın madalya kazandı. Sürmeneli; 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu olurken, Türkiye'ye Sırbistan’da ilk altın madalyasını kazandırdı.

"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 5

"ALTIN YUMRUK", DUYGUSAL KARAKTER: BUSE NAZ SÜRMENELİ

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi olan Buse Naz Sürmeneli'nin hayat hikayesi de oldukça dikkat çekici.

"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 6

Küçük yaşta ailesiyle birlikte Bursa'dan Trabzon'a taşınan Sürmeneli, teyzesinin eşi vasıtasıyla boks hayatına başladı.

"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 7

"EN BAŞINDA BABAM KARŞIYDI"

Ailesinde babasının en başında boks yapmasına karşı olduğunu söyleyen Buse Naz Sürmeneli, o günleri şöyle anlatıyor:

"Babamın işi sebebiyle Bursa'dan Trabzon'a taşındık. Antrenörüm aynı zamanda akrabam olur, teyzemin eşi. Onun vasıtasıyla başladım. Annem her zaman yanımdaydı. Babam ilk başlarda karşı çıktı ama sonra o da alıştı. Şu anda ailemin hepsi bana destek veriyor. En büyük destekçilerim onlar diyebilirim."

"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 8

PEŞ PEŞE ŞAMPİYONLUKLAR

Boksa başladığı günden bu yana çıktığı mücadelelerde adından söz ettiren Sürmeneli, ilk madalyalarına 2013 yılında, "Yıldız Kadınlar" kategorisinde Türkiye ve Dünya şampiyonluklarıyla kavuştu. Ayrıca Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası'nda 2. oldu. 2015'te ise "Genç Kadınlar"da mücadele eden milli boksör, 2 Avrupa, 2 Türkiye ve 1 Dünya şampiyonluğu yaşadı.

"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 9

2017 senesinde Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu olan Sürmeneli, aynı yılda Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası şampiyonluğu ve Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2.'liği elde etti.

"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 10

2018'de Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası şampiyonu olan Buse Naz, 2019'da Rusya'da düzenlenen Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Aynı sene Büyük Kadınlar Avrupa 3.'sü olan Sürmeneli, Büyük Kadınlar Dünya Boks şampiyonluğuna da ulaştı. Sürmeneli, ilk dünya şampiyonluğu sonrası şöyle konuşmuştu:

"BU SEFER YAPTIM"

"Müsabaka tamamlandığında, 'Bu sefer oldu.' dedim. 'Bu sefer yaptım. Onlar için yaptım.' diye düşündüm. Ağlamaktan çok bir şey düşünemiyorsun. Çok mutlu ve gururlu olduğum kesindi."

"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 11

II. ALTIN MADALYA TÜRKİYE'DE

Buse Naz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise altın madalyaya ulaşarak Türkiye'yi gururlandırdı. 2022 yılına gelindiğinde Türkiye'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan başarılı boksör, Avrupa Şampiyonası'nda ise bronzla yetindi.

"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım" - 12

"DUYGUSAL BİR YAPIYA SAHİBİM"

Sert, konuşmayan bir yapısı olmadığının altını çizen Sürmeneli, duygusal biri olduğunu ifade ediyor. "Altın" yumruk, rakiplerine karşı çıktığı maçlarda kazansa da kaybetse de gözyaşlarına hakim olamadığını söylüyor: "Ben duygusal bir yapıya sahibim. Yensem de yenilsem de ağlıyorum. Boks sporu yaptığımız için herkes bizi sert, konuşmayan, havalı sanıyor ama gerçekten arkadaşlarım da bilir, güler ve eğlenirim. Böyle bir kişiliğim yoktur."

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