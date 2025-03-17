"Altın yumruk", duygusal karakter: Buse Naz Sürmeneli | "Yensem de yenilsem de ağlarım"

"DUYGUSAL BİR YAPIYA SAHİBİM"

Sert, konuşmayan bir yapısı olmadığının altını çizen Sürmeneli, duygusal biri olduğunu ifade ediyor. "Altın" yumruk, rakiplerine karşı çıktığı maçlarda kazansa da kaybetse de gözyaşlarına hakim olamadığını söylüyor: "Ben duygusal bir yapıya sahibim. Yensem de yenilsem de ağlıyorum. Boks sporu yaptığımız için herkes bizi sert, konuşmayan, havalı sanıyor ama gerçekten arkadaşlarım da bilir, güler ve eğlenirim. Böyle bir kişiliğim yoktur."