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Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı, Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması: Konuşmak için Türkiye'den ayrılmam gerekecek | 30 binin üstünde polis vardı, inanılmaz

Galatasaray'ın dünyaca ünlü hücum oyuncusu Alvaro Morata; sarı - kırmızılı takımdaki süreci, Fenerbahçe derbisi ve Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı, Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması: Konuşmak için Türkiye'den ayrılmam gerekecek | 30 binin üstünde polis vardı, inanılmaz - 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri sezon başında transfer edilen Victor Osimhen (3) ve devre arasında takıma katılan Alvaro Morata (P) kaydetmişti.

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Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı, Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması: Konuşmak için Türkiye'den ayrılmam gerekecek | 30 binin üstünde polis vardı, inanılmaz - 2

Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, Cadena Ser'de yayınlanan El Larguero programına itiraflarda bulundu. Morata'nın açıklamaları şu şekilde:

Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı, Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması: Konuşmak için Türkiye'den ayrılmam gerekecek | 30 binin üstünde polis vardı, inanılmaz - 3

"Türkiye'nin en büyük kulübünde bir aile deneyimi yaşama ihtimalim vardı ve Galatasaray'a gitmeye karar verdim. Kesin bir transfer değil, önümüzdeki ocak ayına kadar sözleşmem var, orada kalmam gerekirse de benim için sorun olmaz. Mutluyum, iyi adapte oldum, ama benim Milan ile sözleşmem var."

Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı, Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması: Konuşmak için Türkiye'den ayrılmam gerekecek | 30 binin üstünde polis vardı, inanılmaz - 4

"Türkiye ve Galatasaray çok etkileyici, çok kültürlü, size çok şey sunuyor. Ayrıca takımla birlikte Antalya'ya da çok gidiyoruz. Uzun deplasman yolculuğu olduğunda 3-4 günlüğüne plaja gidiyoruz ve gerçek şu ki inanılmaz."

Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı, Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması: Konuşmak için Türkiye'den ayrılmam gerekecek | 30 binin üstünde polis vardı, inanılmaz - 5

"Gerçek şu ki; Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Şu anda Galatasaray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe maçı var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim."

Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı, Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması: Konuşmak için Türkiye'den ayrılmam gerekecek | 30 binin üstünde polis vardı, inanılmaz - 6

"Galatasaray'da daha uzun süre kalmak ister misin?"

Alvaro Morata: "Evet, onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray'da çok mutluyum. Bana çok iyi davranıyor, çok şefkatli davranıyor ve ben de çok mutluyum."

Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı, Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması: Konuşmak için Türkiye'den ayrılmam gerekecek | 30 binin üstünde polis vardı, inanılmaz - 7

"Gerçek şu ki Mourinho'ya çok büyük bir saygım ve sevgim var çünkü bana ilk defa oynama fırsatı vermişti. Ama belki de konuşmak için Türkiye'den ayrılmamızı beklememiz gerekecek. Ayrıca sana söyleyeyim, sana son derbinin sonunun videosunu izleteceğim. Aşırı bir rekabet söz konusu. Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki rekabet,  Madrid-Atletico ve Madrid-Barça rekabetinden çok daha ateşli ve çok daha büyük. Böylesini hiç görmedim. Maçı yönetmek için yabancı hakem geldi. Stadyumda 30 bin üzerinde polis vardı. İnanılmazdı."

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