Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı, Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması: Konuşmak için Türkiye'den ayrılmam gerekecek | 30 binin üstünde polis vardı, inanılmaz
Galatasaray'ın dünyaca ünlü hücum oyuncusu Alvaro Morata; sarı - kırmızılı takımdaki süreci, Fenerbahçe derbisi ve Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri sezon başında transfer edilen Victor Osimhen (3) ve devre arasında takıma katılan Alvaro Morata (P) kaydetmişti.