Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı, Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması: Konuşmak için Türkiye'den ayrılmam gerekecek | 30 binin üstünde polis vardı, inanılmaz

"Gerçek şu ki; Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Şu anda Galatasaray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe maçı var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim."