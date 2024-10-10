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Amerikan Futbolu Ligi'nde Lübnan krizi: Antrenör Robert Saleh görevden alındı

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) mücadele eden New York Jets takımının baş antrenörü Robert Saleh'in Lübnan bayrağı rozeti taktığı için görevden alındığı iddiası spor dünyasında gündeme oturdu. Saleh'in görevden alınması ve takım binasından güvenlik eşliğinde çıkarılması tartışmalara neden oldu.

Amerikan Futbolu Ligi'nde Lübnan krizi: Antrenör Robert Saleh görevden alındı - 1

New York Jets'in, 6 Ekim'de oynan Minnesota Vikings maçında Lübnan bayrağı rozeti takan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL)  ilk Müslüman baş antrenörü Robert Saleh'i, 2 gün sonra görevden aldığı bildirildi.

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Amerikan Futbolu Ligi'nde Lübnan krizi: Antrenör Robert Saleh görevden alındı - 2

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan açıklamada, çıktığı son maçta Lübnan bayrağı rozeti takan New York Jets'in Lübnan asıllı ABD'li baş antrenörü Saleh'in görevden alındığı belirtilerek, basına, antrenörün takım binasından güvenlik eşliğinde çıkarıldığı iddialarının yansıdığı aktarıldı.

Amerikan Futbolu Ligi'nde Lübnan krizi: Antrenör Robert Saleh görevden alındı - 3

Saleh'in görevden alınma nedeniyle ilgili henüz kesin sonuca varılmaması gerektiği ifade edilerek, takımın bu konuda açıklama yapması gerektiği vurgulandı.

Amerikan Futbolu Ligi'nde Lübnan krizi: Antrenör Robert Saleh görevden alındı - 4

Robert Saleh'in, New York Jets güvenliği müdahalesiyle binadan çıkarıldığına ilişkin haberlerin, alışılmadık düşmanca bir tavrın olası nedeni konusunda endişelere yol açtığı" dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle baş antrenör Saleh'in birkaç gün önce bir maçta Lübnan bayrağı rozeti takmış olması ve takımın sahibi Woody Johnson'ın ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan eski bir (eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi yetkilisi olması göz önünde bulundurulduğunda endişeler daha da güçleniyor. Jets'i, koç Saleh'e yönelik alışılmadık derecede düşmanca muamelesi hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmaya davet ediyoruz."

Amerikan Futbolu Ligi'nde Lübnan krizi: Antrenör Robert Saleh görevden alındı - 5

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyindeki saldırılarının ardından Minnesota Vikings karşısında oynanan son maçta Lübnan bayrağı rozeti takan New York Jets baş antrenörü Saleh'in, takımın merkez binasından çıkarıldığı iddiaları, düşmanca bir tavır olduğu gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

Amerikan Futbolu Ligi'nde Lübnan krizi: Antrenör Robert Saleh görevden alındı - 6

Bazı ABD'li basın kuruluşlarında, New York Jets'in, Saleh'i, sezona 3 mağlubiyet ve 2 galibiyetle başlaması ve takımın yıldız oyun kurucusu Aaron Rodgers ile yaşadığı gerginlikler nedeniyle görevden aldığı iddia edildi.

Yıldız oyun kurucu Rodgers'ın ise gelişmelerden habersiz olduğu kaydedildi.

Saleh'in kariyerinin beklenmedik bir şekilde sonlandırılması, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

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