Amerikan Futbolu Ligi'nde Lübnan krizi: Antrenör Robert Saleh görevden alındı
Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) mücadele eden New York Jets takımının baş antrenörü Robert Saleh'in Lübnan bayrağı rozeti taktığı için görevden alındığı iddiası spor dünyasında gündeme oturdu. Saleh'in görevden alınması ve takım binasından güvenlik eşliğinde çıkarılması tartışmalara neden oldu.
New York Jets'in, 6 Ekim'de oynan Minnesota Vikings maçında Lübnan bayrağı rozeti takan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ilk Müslüman baş antrenörü Robert Saleh'i, 2 gün sonra görevden aldığı bildirildi.