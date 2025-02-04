Amerikan futbolunun zirve mücadelesi ve yıldızlarla dolu devre arası şovu: 2025 Super Bowl ne zaman, saat kaçta?
Bu yıl 59.'su düzenlenecek Super Bowl mücadelesinde Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles karşı karşıya geliyor. 9 Şubat'ta Caesars Superdome Stadyumu’nda gerçekleşecek dev final bu yılda milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Nefes kesen karşılaşmanın devre arasında ise Grammy ödüllü hip-hop sanatçısı Kendrick Lamar ve RB'nin parlayan yıldızı SZA sahne alacak.
Amerikan futbolunun en büyük organizasyonu olan Super Bowl, 9 Şubat 2025'te New Orleans’taki Caesars Superdome Stadyumu’nda gerçekleşecek. Bu yıl, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) dev finalinde Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles karşı karşıya gelecek.