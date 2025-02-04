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Amerikan futbolunun zirve mücadelesi ve yıldızlarla dolu devre arası şovu: 2025 Super Bowl ne zaman, saat kaçta?

Bu yıl 59.'su düzenlenecek Super Bowl mücadelesinde Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles karşı karşıya geliyor. 9 Şubat'ta Caesars Superdome Stadyumu’nda gerçekleşecek dev final bu yılda milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Nefes kesen karşılaşmanın devre arasında ise Grammy ödüllü hip-hop sanatçısı Kendrick Lamar ve RB'nin parlayan yıldızı SZA sahne alacak.

Amerikan futbolunun zirve mücadelesi ve yıldızlarla dolu devre arası şovu: 2025 Super Bowl ne zaman, saat kaçta? - 1

Amerikan futbolunun en büyük organizasyonu olan Super Bowl, 9 Şubat 2025'te New Orleans’taki Caesars Superdome Stadyumu’nda gerçekleşecek. Bu yıl, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) dev finalinde Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles karşı karşıya gelecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Amerikan futbolunun zirve mücadelesi ve yıldızlarla dolu devre arası şovu: 2025 Super Bowl ne zaman, saat kaçta? - 2

Chiefs, üst üste üçüncü kez şampiyon olmayı hedeflerken, Eagles ise tarihindeki ikinci zaferi kazanmak için sahada olacak. Milyonlarca sporseverin merakla beklediği dev karşılaşma Türkiye saati ile 10 Şubat Pazartesi saat 01.30'da New Orleans'ta oynanacak!

Amerikan futbolunun zirve mücadelesi ve yıldızlarla dolu devre arası şovu: 2025 Super Bowl ne zaman, saat kaçta? - 3

EFSANEVİ DEVRE ARASI ŞOVU

Super Bowl, yalnızca spor dünyasının değil, aynı zamanda müzik ve eğlence sektörünün de en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yılki devre arası gösterisinde, Grammy ödüllü hip-hop sanatçısı Kendrick Lamar ve R&B'nin yükselen yıldızı SZA sahne alacak.

Amerikan futbolunun zirve mücadelesi ve yıldızlarla dolu devre arası şovu: 2025 Super Bowl ne zaman, saat kaçta? - 4

Kendrick Lamar, 17 Grammy ödülüyle hip-hop dünyasının en büyük isimlerinden biri ve 2022’de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem gibi efsanelerle gerçekleştirdiği dev performansın ardından bu kez tek başına sahneye çıkacak. Ona, son yılların en dikkat çeken isimlerinden SZA eşlik edecek.

Amerikan futbolunun zirve mücadelesi ve yıldızlarla dolu devre arası şovu: 2025 Super Bowl ne zaman, saat kaçta? - 5

MİLYONLUK REKLAMLAR

Super Bowl, Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek izlenme oranlarına sahip etkinliklerden biri. Geçen yıl 30 saniyelik reklam ücretinin tam 7 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Öte yandan film stüdyoları yeni çıkacak filmlerini tanıtmak için dev etkinliği fırsat olarak görüyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yeni çıkacak filmlerin fragmanlarının ilk kez burada gösterilmesi bekleniyor.

Amerikan futbolunun zirve mücadelesi ve yıldızlarla dolu devre arası şovu: 2025 Super Bowl ne zaman, saat kaçta? - 6

Öte yandan Super Bowl geçen yıl maçın sonucundan,kazanan takımın Gatorade banyosunun rengine ve açılışta atılacak yazı turaya kadar ilginç bahislere de sahne olmuştu.

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