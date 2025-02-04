Amerikan futbolunun zirve mücadelesi ve yıldızlarla dolu devre arası şovu: 2025 Super Bowl ne zaman, saat kaçta?

MİLYONLUK REKLAMLAR

Super Bowl, Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek izlenme oranlarına sahip etkinliklerden biri. Geçen yıl 30 saniyelik reklam ücretinin tam 7 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Öte yandan film stüdyoları yeni çıkacak filmlerini tanıtmak için dev etkinliği fırsat olarak görüyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yeni çıkacak filmlerin fragmanlarının ilk kez burada gösterilmesi bekleniyor.