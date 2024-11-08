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Amsterdam'da olay çıkmıştı: Fransa, İsrail maçını iptal edecek mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile İsrail arasında oynanacak mücadele öncesinde yaşanacak saha dışı ve saha içi olaylara ilişkin endişeler artıyor. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise güvenlik önlemlerinin artırılarak maça ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Paris'te stadyum çevresinde ise 2000'den fazla polisin görev yapması bekleniyor.

Amsterdam'da olay çıkmıştı: Fransa, İsrail maçını iptal edecek mi? - 1

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Fransa, İsrail ile 14 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax - Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan saha dışı ve içi olayların ardından mücadele öncesinde endişeler de artmıştı. 

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Amsterdam'da olay çıkmıştı: Fransa, İsrail maçını iptal edecek mi? - 2

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta Fransa ile İsrail arasında oynanacak mücadeleye ev sahipliği yapacaklarını açıklayarak, maçın iptal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Amsterdam'da olay çıkmıştı: Fransa, İsrail maçını iptal edecek mi? - 3

2000'DEN FAZLA POLİS GÖREVLENDİRECEK

BFM TV'nin haberine göre Paris polisi 14 Kasım Perşembe günü oynanacak maçın güvenliğini sağlamak üzere Stade de France çevresinde 2.000'den fazla polis görevlendirmeyi planlıyor.

Yetkililerin ayrıca alışılmadık büyüklükte bir güvenlik çemberi oluşturması bekleniyor.

Amsterdam'da olay çıkmıştı: Fransa, İsrail maçını iptal edecek mi? - 4

"ÖZGÜR FİLİSTİN" PANKARTI AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz Çarşamba günü PSG taraftarları, maçın oynanacağı Stade de France stadyumunda tüm tribünü kaplayan "Özgür Filistin" pankartı açmıştı.

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