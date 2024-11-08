Amsterdam'da olay çıkmıştı: Fransa, İsrail maçını iptal edecek mi?
UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile İsrail arasında oynanacak mücadele öncesinde yaşanacak saha dışı ve saha içi olaylara ilişkin endişeler artıyor. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise güvenlik önlemlerinin artırılarak maça ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Paris'te stadyum çevresinde ise 2000'den fazla polisin görev yapması bekleniyor.
UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Fransa, İsrail ile 14 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax - Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan saha dışı ve içi olayların ardından mücadele öncesinde endişeler de artmıştı.