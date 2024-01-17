Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes taraftarı önünde İspanya ekibi Barcelona ile kritik bir maça çıkacak. Bu sezon oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, Barcelona karşısında kazanarak yeniden moral bulmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?