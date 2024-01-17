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Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında sahasında İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geride kalan haftalarda 8 galibiyet 13 mağlubiyet alan Anadolu Efes, Barcelona karşısında kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes taraftarı önünde İspanya ekibi Barcelona ile kritik bir maça çıkacak. Bu sezon oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, Barcelona karşısında kazanarak yeniden moral bulmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 8 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayarak haftaya 15. sırada girdi.

Barcelona ise bu sezon 15 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.

Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

AVRUPA'DA 823. MAÇ

Lacivert-beyazlı takım, Barcelona müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 823. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 822 müsabakada 463 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 575. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 574 mücadelenin 306'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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