Anadolu Efes-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında İspanyol ekip Cazoo Baskonia ile mücadele edecek. Euroleague'de 6. sırada yer alan Anadolu Efes, hemen arkasında 7. sırada yer alan Baskonia'yı yenmek için parkeye çıkacak. Peki, Anadolu Efes-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçını kazanan Anadolu Efes, 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.
Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Cazoo Baskonia ise averajla 7. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes, Cazoo Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 780. maçını yapacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 779 karşılaşmada 445 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 532. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 531 mücadelenin 288'ini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.