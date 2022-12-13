Anadolu Efes-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında İspanyol ekip Cazoo Baskonia ile mücadele edecek. Euroleague'de 6. sırada yer alan Anadolu Efes, hemen arkasında 7. sırada yer alan Baskonia'yı yenmek için parkeye çıkacak. Peki, Anadolu Efes-Cazoo Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?