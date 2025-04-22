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Anadolu Efes çeyrek final basket maçı ne zaman? Panathinaikos - Anadolu Efes THY Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague çeyrek final karşılaşmaları başlıyor. Temsilicimiz Anadolu Efes, Panathinaikos ile play-off'daki ilk maçına çıkıyor. Ergin Ataman'ın öğrencileri, Anadolu Efes karşısında çeyrek finalin ilk mücadelesini verecek. Panathinaikos, sezonu 3. sırada tamamlarken Anadolu Efes ise 6. sırada yer aldı. Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes çeyrek final basket maçı ne zaman? Panathinaikos - Anadolu Efes THY Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Panathinaikos, play-off karşılaşmaları kapsamında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Çeyre final müsabakarlı 5 maçtan oluşuyor. Bu aşamada başarılı olan 4 takım yarı finalde yarışacak. Anadolu Efes son çıktığı Zalgiris maçından 87-77 galip ayrılan taraf olmuştu. İşte, Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı detayları...

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Anadolu Efes çeyrek final basket maçı ne zaman? Panathinaikos - Anadolu Efes THY Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES BASKET MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague play-off karşılaşmaları ilk maçları gerçekleşiyor. Panathinaikos, Anadolu Efes'i OAKA Spor Salonu'nda ağırlıyor. Maç 21:30'da başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayımlanacak.

Temsilcimizin ikinci play-off maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 21:30'da düzenlenecek.

Anadolu Efes çeyrek final basket maçı ne zaman? Panathinaikos - Anadolu Efes THY Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Üçüncü karşılaşma 30 Nisan'da Anadolu Efes evinde saat 20:45'te oynanacak.

Dördüncü maç 2 Mayıs Cuma günü, son karşılaşma da 6 Mayıs Salı günü hayata geçirilecek.

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