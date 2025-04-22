Anadolu Efes çeyrek final basket maçı ne zaman? Panathinaikos - Anadolu Efes THY Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague çeyrek final karşılaşmaları başlıyor. Temsilicimiz Anadolu Efes, Panathinaikos ile play-off'daki ilk maçına çıkıyor. Ergin Ataman'ın öğrencileri, Anadolu Efes karşısında çeyrek finalin ilk mücadelesini verecek. Panathinaikos, sezonu 3. sırada tamamlarken Anadolu Efes ise 6. sırada yer aldı. Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Panathinaikos, play-off karşılaşmaları kapsamında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Çeyre final müsabakarlı 5 maçtan oluşuyor. Bu aşamada başarılı olan 4 takım yarı finalde yarışacak. Anadolu Efes son çıktığı Zalgiris maçından 87-77 galip ayrılan taraf olmuştu. İşte, Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı detayları...