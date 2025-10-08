Anadolu Efes, Euroleague'de galibiyet peşinde! Partizan - Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague 3. hafta mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Anadolu Efes, Partizan'a konuk oluyor. Takım, galibiyetle başladığı turnuvanın ikinci maçında Hapoel IBI takımına mağlup oldu. Sırbistan ekibi Partizan'a kaybetmeye niyeti olmayan Anadolu Efes'in maçı Belgrad Arena'da olacak. İşte, canlı yayın detayı...
Anadolu Efes, Avrupa Ligi 3. maçına Partizan ile çıkıyor. Ev sahibi takım da ilk maçından mağlup, ikincisinden ise galip ayrıldı. Temsilcimiz Anadolu Efes, Partizan ile çıktığı 5 maçın 3'ünü kazanan taraf olmuştu. Peki, Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?