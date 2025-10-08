Anadolu Efes, Euroleague'de galibiyet peşinde! Partizan - Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de bu zamana kadar toplam 629 maça çıkan Anadolu Efes bunların 338'ini kazanıdı. Takım, Partizan ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 22 kez mücadele etti ve 12 galibiyet, 10 mağlubiyet elde etti.

İki takımın Euroleague’de oynadığı 18 karşılaşmada Anadolu Efes 10 galibiyet ve sekiz mağlubiyet aldı.