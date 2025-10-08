NTV.COM.TR

Anadolu Efes, Euroleague'de galibiyet peşinde! Partizan - Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague 3. hafta mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Anadolu Efes, Partizan'a konuk oluyor. Takım, galibiyetle başladığı turnuvanın ikinci maçında Hapoel IBI takımına mağlup oldu. Sırbistan ekibi Partizan'a kaybetmeye niyeti olmayan Anadolu Efes'in maçı Belgrad Arena'da olacak. İşte, canlı yayın detayı...

Anadolu Efes, Avrupa Ligi 3. maçına Partizan ile çıkıyor. Ev sahibi takım da ilk maçından mağlup, ikincisinden ise galip ayrıldı. Temsilcimiz Anadolu Efes, Partizan ile çıktığı 5 maçın 3'ünü kazanan taraf olmuştu. Peki, Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Lig'de 3. maçına, 9 Ekim Perşembe günü saat 21:30'da Belgrad Arena'da Partizan takımına karşı çıkıyor. Karşılaşma S Sport kanalından canlı yayımlanacak.

EuroLeague'de bu zamana kadar toplam 629 maça çıkan Anadolu Efes bunların 338'ini kazanıdı. Takım, Partizan ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 22 kez mücadele etti ve 12 galibiyet, 10 mağlubiyet elde etti.

İki takımın Euroleague’de oynadığı 18 karşılaşmada Anadolu Efes 10 galibiyet ve sekiz mağlubiyet aldı.

Euroleague’in ilk haftasında temsilcimiz Maccabi Rapyd takımını 85-78 mağlup etmişti. Ancak ikinci haftada yine İsrail’in Hapoel IBI Tel Aviv takımına 87-81 yenildi. Partizan ise ilk hafta Dubai Basketball ekibine 89-76 yenilmişti. İkinci maçta İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan’ı evinde 80-78 yendi.

