Anadolu Efes-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında bu akşam Fenerbahçe, Euroleague'de yer alan bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile mücadele edecek. THY Avrupa Ligi'ne damgasını vuracak olan Türk derbisinde, Fenerbahçe, Anadolu Efes'i yenip zirvedeki yerini korumak istiyor. Anadolu Efes ise Fenerbahçe'yi yenerek Euroleague'de çıkışa geçmek istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?