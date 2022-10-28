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Anadolu Efes-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında bu akşam Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde bu akşam Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Hem Euroleague hem de Basketbol Süper Ligi'nde zirvede olan Fenerbahçe, bu akşam Anadolu Efes'i yenerek yoluna devam etmek istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında bu akşam Fenerbahçe, Euroleague'de yer alan bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile mücadele edecek. THY Avrupa Ligi'ne damgasını vuracak olan Türk derbisinde, Fenerbahçe, Anadolu Efes'i yenip zirvedeki yerini korumak istiyor. Anadolu Efes ise Fenerbahçe'yi yenerek Euroleague'de çıkışa geçmek istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

FENERBAHÇE 4'TE 4 YAPARAK ZİRVEDE YER ALIYOR

Sarı-lacivertliler, 4'te 4 yaparak başladığı ligde zirvede bulunuyor. İki galibiyet, iki mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Takımlar arasında daha önce Avrupa Ligi'nde yapılan 18 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 7'sinde ise Anadolu Efes galip geldi.

Anadolu Efes-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 5

İKİ TAKIM 172. KEZ KARŞI KARŞIYA

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bu akşam 172. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 171 karşılaşmanın 104'ünde Anadolu Efes, 67'sinde ise Fenerbahçe Beko sevinen taraf oldu.

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