THY Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında bu akşam Fenerbahçe, Euroleague'de yer alan bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile mücadele edecek. THY Avrupa Ligi'ne damgasını vuracak olan Türk derbisinde, Fenerbahçe, Anadolu Efes'i yenip zirvedeki yerini korumak istiyor. Anadolu Efes ise Fenerbahçe'yi yenerek Euroleague'de çıkışa geçmek istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, 4'te 4 yaparak başladığı ligde zirvede bulunuyor. İki galibiyet, iki mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.
Takımlar arasında daha önce Avrupa Ligi'nde yapılan 18 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 7'sinde ise Anadolu Efes galip geldi.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bu akşam 172. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 171 karşılaşmanın 104'ünde Anadolu Efes, 67'sinde ise Fenerbahçe Beko sevinen taraf oldu.