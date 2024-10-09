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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague'de Türk derbisi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de oynadıkları ilk hafta maçlarını kazanan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Avrupa'da Türk derbisi heyecanını yaşayacak. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague'de Türk derbisi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko bu hafta Anadolu Efes deplasmanına konuk olacak. Euroleague'de ilk hafta oynadıkları maçları kazanarak, turnuvaya moralli başlayan iki takım, bu hafta karşı karşıya gelecekleri mücadelede parkede zafere ulaşmak için savaşacak. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague'de Türk derbisi) - 2

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague'de Türk derbisi) - 3

İLK HAFTA MAÇLARINI KAZANDILAR

İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague'de Türk derbisi) - 4

İKİ TAKIMIN REKABETİNDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague'de Türk derbisi) - 5

EN SON KUPADA KARŞI KARŞILAŞTILAR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.

Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.

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