Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague'de Türk derbisi)

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko bu hafta Anadolu Efes deplasmanına konuk olacak. Euroleague'de ilk hafta oynadıkları maçları kazanarak, turnuvaya moralli başlayan iki takım, bu hafta karşı karşıya gelecekleri mücadelede parkede zafere ulaşmak için savaşacak. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?