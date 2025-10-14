NTV.COM.TR

Anadolu Efes, Olympiakos'a konuk oluyor! EuroLeague Olympiakos - Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?

EuroLeague 4. hafta mücadeleleri kapsamında Olympiakos - Anadolu Efes maçı düzenleniyor. Temsilcimiz, çıktığı üç maçtan 2'sinden galip 1'inden ise mağlup ayrıldı. Olympiakos ise 2 maçtan puanla döndü. İkinci çift maç haftasında Olympiakos - Anadolu Efes mücadelesi Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleşecek. İşte, EuroLeague maçı ayrıntıları...

Avrupa arenasında 879. karşılaşmasına çıkacak olan Anadolu Efes, bu maçların 495'ini kazandı. EuroLeague'de ise Olympiakos maçı ile beraber 631. defa sahne alacak. Anadolu Efes, 630 maçın 338'inin galibi oldu. Olympiakos ile 55 kez Avrupa kupalarında eşleşen temsilcimiz, 27 galibiyet ve 28 mağlubiyet elde etti. Peki, Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OLYMPİAKOS - ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Barış ve Dostluk Salonu'nda düzenlenecek Olympiakos - Anadolu Efes Avrupa Ligi maçı, 14 Ekim Salı günü saat 21:15'te düzenlenecek. Maç, S Sport 2 kanalından canlı olarak aktarılacak.

Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa kupalarında 55 kez karşılaştı, 27 galibiyet ve 28 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarındaki dört karşılaşmada takımımız bir galibiyet ve üç mağlubiyet alırken, iki takımın Euroleague’de oynadığı 51 karşılaşmada temsilcimiz 26 galibiyet ve 25 mağlubiyet elde etti.

Euroleague’in üçüncü haftasında Anadolu Efes, Partizan takımına deplasmanda 93-87 mağlup olmuştu. Olympiakos ise Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketball’u evinde 86-67 yenmişti. Euroleague üçüncü haftanın ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve iki mağlubiyet ile 14., Olympiakos ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile 4. sırada yer alıyor.

