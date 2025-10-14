Anadolu Efes, Olympiakos'a konuk oluyor! EuroLeague Olympiakos - Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa kupalarında 55 kez karşılaştı, 27 galibiyet ve 28 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarındaki dört karşılaşmada takımımız bir galibiyet ve üç mağlubiyet alırken, iki takımın Euroleague’de oynadığı 51 karşılaşmada temsilcimiz 26 galibiyet ve 25 mağlubiyet elde etti.



Euroleague’in üçüncü haftasında Anadolu Efes, Partizan takımına deplasmanda 93-87 mağlup olmuştu. Olympiakos ise Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketball’u evinde 86-67 yenmişti. Euroleague üçüncü haftanın ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve iki mağlubiyet ile 14., Olympiakos ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile 4. sırada yer alıyor.