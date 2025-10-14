Anadolu Efes, Olympiakos'a konuk oluyor! EuroLeague Olympiakos - Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?
EuroLeague 4. hafta mücadeleleri kapsamında Olympiakos - Anadolu Efes maçı düzenleniyor. Temsilcimiz, çıktığı üç maçtan 2'sinden galip 1'inden ise mağlup ayrıldı. Olympiakos ise 2 maçtan puanla döndü. İkinci çift maç haftasında Olympiakos - Anadolu Efes mücadelesi Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleşecek. İşte, EuroLeague maçı ayrıntıları...
Avrupa arenasında 879. karşılaşmasına çıkacak olan Anadolu Efes, bu maçların 495'ini kazandı. EuroLeague'de ise Olympiakos maçı ile beraber 631. defa sahne alacak. Anadolu Efes, 630 maçın 338'inin galibi oldu. Olympiakos ile 55 kez Avrupa kupalarında eşleşen temsilcimiz, 27 galibiyet ve 28 mağlubiyet elde etti. Peki, Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?