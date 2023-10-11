Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Euroleague'in ilk haftasında Barcelona'ya 91-74 kaybeden Anadolu Efes, sahasında Real Madrid'i yenerek çıkış sürdürmek istiyor. Peki, Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes ve Real Madrid arasında oynanan 2 maçı ev sahibi takımlar kazanmıştı. Bu yıl ise Anadolu Efes zorlu rakibi yenerek 2. haftadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?