Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes ve Real Madrid arasında oynanan 2 maçı ev sahibi takımlar kazanmıştı. Bu yıl ise Anadolu Efes zorlu rakibi yenerek 2. haftadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?