NTV.COM.TR’ye geri dön

Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Euroleague'in ilk haftasında Barcelona'ya 91-74 kaybeden Anadolu Efes, sahasında Real Madrid'i yenerek çıkış sürdürmek istiyor. Peki, Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes ve Real Madrid arasında oynanan 2 maçı ev sahibi takımlar kazanmıştı. Bu yıl ise Anadolu Efes zorlu rakibi yenerek 2. haftadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

ANADOLU EFES-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

İLK MAÇTA KAZANAN BARCELONA OLDU

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftasında Barcelona deplasmanına giden lacivert-beyazlılar, parkeden 91-74 mağlup ayrıldı.

Son şampiyon Real Madrid ise ligin ilk haftasında deplasmanda Baskonia'yı 79-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

GEÇEN SEZON EV SAHİBİ TAKIMLAR KAZANDI

İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Real Madrid sahasında 94-85 galip gelirken, Anadolu Efes de taraftarı önünde 90-89'luk skorla rakibini mağlup etmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER