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Ancelotti suskunluğunu bozdu: Ayrılık iddialarına yanıt verdi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sezon sonunda eflatun-beyazlılardan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. İtalyan çalıştırıcı, "Bu kulüpten ayrılma tarihimi ben belirlemem. O günün geleceğini biliyorum. Ama o gün ne zaman gelecek, bilmiyorum. Yarın da olabilir, bir sonraki maçtan sonra da olabilir, bir yıl sonra da olabilir, beş yıl sonra da olabilir." diye konuştu.

Ancelotti suskunluğunu bozdu: Ayrılık iddialarına yanıt verdi - 1

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyordu.

İtalyan çalıştırıcı, yaz aylarında Real Madrid'den ayrılmaya karar verdiği yönündeki iddiaları yalanladı ve "Bu kulüpten ayrılma tarihimi ben belirlemem." dedi.

Ancelotti, salı günü RB Salzburg ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi:

"Hayır. Çok açık olmak istiyorum. Bu kulüpten ayrılma tarihimi ben belirlemem. O günün geleceğini biliyorum. Ama o gün ne zaman gelecek, bilmiyorum. Yarın da olabilir, bir sonraki maçtan sonra da olabilir, bir yıl sonra da olabilir, beş yıl sonra da olabilir."

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Ancelotti suskunluğunu bozdu: Ayrılık iddialarına yanıt verdi - 2

HEDEF DÖRT YIL

Ancelotti, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir hedefim var. Florentino Perez burada dört yıl daha bizimle olacak O beni iyi tanır ve hedef, o dört yıl boyunca burada kalmak. Bu süre sonunda tüm sevgimizle birlikte ayrılabiliriz!"

Real Madrid şu anda La Liga'nın zirvesinde, Atletico Madrid'in iki, Barcelona'nın ise yedi puan önünde bulunuyor."

Ancelotti suskunluğunu bozdu: Ayrılık iddialarına yanıt verdi - 3

Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bazı önemli mağlubiyetler yaşadı.

Lille, AC Milan ve Liverpool'a kaybederken, Borussia Dortmund ve Atalanta karşısında zorlansa da galip gelmeyi başardı.

Ancelotti suskunluğunu bozdu: Ayrılık iddialarına yanıt verdi - 4

Ancelotti, "Şansımız çok fazla değil, ama sahip olduğumuz tek şans kalan iki maçı kazanmaktan geçiyor. Eğer playoff turu oynamamız gerekirse, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yoğun bir fikstür var, ama biz buna alışkınız." diye ekledi.

Ancelotti suskunluğunu bozdu: Ayrılık iddialarına yanıt verdi - 5
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