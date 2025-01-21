Ancelotti suskunluğunu bozdu: Ayrılık iddialarına yanıt verdi

HEDEF DÖRT YIL

Ancelotti, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir hedefim var. Florentino Perez burada dört yıl daha bizimle olacak O beni iyi tanır ve hedef, o dört yıl boyunca burada kalmak. Bu süre sonunda tüm sevgimizle birlikte ayrılabiliriz!"

Real Madrid şu anda La Liga'nın zirvesinde, Atletico Madrid'in iki, Barcelona'nın ise yedi puan önünde bulunuyor."