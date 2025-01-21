Ancelotti suskunluğunu bozdu: Ayrılık iddialarına yanıt verdi
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sezon sonunda eflatun-beyazlılardan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. İtalyan çalıştırıcı, "Bu kulüpten ayrılma tarihimi ben belirlemem. O günün geleceğini biliyorum. Ama o gün ne zaman gelecek, bilmiyorum. Yarın da olabilir, bir sonraki maçtan sonra da olabilir, bir yıl sonra da olabilir, beş yıl sonra da olabilir." diye konuştu.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyordu.
İtalyan çalıştırıcı, yaz aylarında Real Madrid'den ayrılmaya karar verdiği yönündeki iddiaları yalanladı ve "Bu kulüpten ayrılma tarihimi ben belirlemem." dedi.
Ancelotti, salı günü RB Salzburg ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi:
"Hayır. Çok açık olmak istiyorum. Bu kulüpten ayrılma tarihimi ben belirlemem. O günün geleceğini biliyorum. Ama o gün ne zaman gelecek, bilmiyorum. Yarın da olabilir, bir sonraki maçtan sonra da olabilir, bir yıl sonra da olabilir, beş yıl sonra da olabilir."