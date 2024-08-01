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Ancelotti'den Arda Güler yorumu: "Tarihin en iyilerinden biri olabilir"

Real Madrid, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Milan ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibin teknik direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmaya Arda Güler'i ilk 11'de başlatırken, mücadelenin ardından genç yıldızın gelecekte tarihin en iyilerinden biri olabileceğini vurguladı.

Ancelotti'den Arda Güler yorumu: "Tarihin en iyilerinden biri olabilir" - 1

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, sezon öncesi ilk hazırlık mücadelesinde Milan ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye milli futbolcu Arda Güler ilk 11'de başladı.

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Ancelotti'den Arda Güler yorumu: "Tarihin en iyilerinden biri olabilir" - 2

Arda ikinci yarının hemen başında yerini Nico Paz'a bıraktı.

Ancelotti'den Arda Güler yorumu: "Tarihin en iyilerinden biri olabilir" - 3

"TARİHİN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR"

Mücadelenin ardından genç yıldız hakkında konuşan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, "Arda gelecekte orta saha oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozsiyon 10 numara ya da biraz orta alanın sağı. Solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şu fırsatı bulabilir. diye konuştu.

Ancelotti'den Arda Güler yorumu: "Tarihin en iyilerinden biri olabilir" - 4

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maçta forma giyen Arda, bu mücadelelerde 6 gollük katkı sağlamıştı.

Ancelotti'den Arda Güler yorumu: "Tarihin en iyilerinden biri olabilir" - 5
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