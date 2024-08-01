Ancelotti'den Arda Güler yorumu: "Tarihin en iyilerinden biri olabilir"
Real Madrid, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Milan ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibin teknik direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmaya Arda Güler'i ilk 11'de başlatırken, mücadelenin ardından genç yıldızın gelecekte tarihin en iyilerinden biri olabileceğini vurguladı.
Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, sezon öncesi ilk hazırlık mücadelesinde Milan ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye milli futbolcu Arda Güler ilk 11'de başladı.