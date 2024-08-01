Ancelotti'den Arda Güler yorumu: "Tarihin en iyilerinden biri olabilir"

"TARİHİN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR"

Mücadelenin ardından genç yıldız hakkında konuşan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, "Arda gelecekte orta saha oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozsiyon 10 numara ya da biraz orta alanın sağı. Solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şu fırsatı bulabilir. diye konuştu.