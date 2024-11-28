Ancelotti'den Arda Güler'e tepki: Sesi yayına kadar geldi!

ANCELOTTI'DEN MAÇ SONU ARDA AÇIKLAMASI

Ancelotti mücadelenin ardından Arda'yla ilgili değerlendirmede bulundu.

"HENÜZ GENÇ"

İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler iyi bir performans gösterdi. Daha da başarılı olabilirdi. Geçişlerde daha doğru kararlar verebilridi. Çünkü o kaliteye sahip. Sadece tecrübe eksikliği var. Henüz genç." diye konuştu.