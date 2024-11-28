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Ancelotti'den Arda Güler'e tepki: Sesi yayına kadar geldi!

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Oyunun bazı bölümlerinde gol yollarını zorlayan milli oyuncu, çektiği şut isabetsiz olunca teknik direktörü Carlo Ancelotti'den tepki gördü. İtalyan çalıştırıcı maçın ardından, "Arda Güler iyi bir performans gösterdi. Daha da başarılı olabilirdi. Geçişlerde daha doğru kararlar verebilirdi. Çünkü o kaliteye sahip." diye konuştu.

Ancelotti'den Arda Güler'e tepki: Sesi yayına kadar geldi! - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Liverpool'a konuk olan Real Madrid, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. 

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Ancelotti'den Arda Güler'e tepki: Sesi yayına kadar geldi! - 2

Başkent ekibinde forma giyen milli oyuncu Arda Güler, kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine ilk 11'de başladı. 

Ancelotti'den Arda Güler'e tepki: Sesi yayına kadar geldi! - 3

Dizilişte sağ kanatta görev alan Arda, maçın belli bölümlerinde gol yolları aradı. 

19 yaşındaki yıldız oyuncunun 45. dakikada çektiği şut isabetsiz olunca, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından tepki gördü. 

Ancelotti'den Arda Güler'e tepki: Sesi yayına kadar geldi! - 4

İtalyan çalıştırıcının pozisyonun ardından iki kolunu yana açarak "Arda" diye bağırdığı görüldü. 

Ancelotti'den Arda Güler'e tepki: Sesi yayına kadar geldi! - 5

Arda, 57. dakikada oyundan alınırken yerine Lucaz Vazquez dahil oldu.

Ancelotti'den Arda Güler'e tepki: Sesi yayına kadar geldi! - 6

ANCELOTTI'DEN MAÇ SONU ARDA AÇIKLAMASI

Ancelotti mücadelenin ardından Arda'yla ilgili değerlendirmede bulundu.

"HENÜZ GENÇ"

İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler iyi bir performans gösterdi. Daha da başarılı olabilirdi. Geçişlerde daha doğru kararlar verebilridi. Çünkü o kaliteye sahip. Sadece tecrübe eksikliği var. Henüz genç." diye konuştu.

Ancelotti'den Arda Güler'e tepki: Sesi yayına kadar geldi! - 7
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