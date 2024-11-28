Ancelotti'den Arda Güler'e tepki: Sesi yayına kadar geldi!
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Oyunun bazı bölümlerinde gol yollarını zorlayan milli oyuncu, çektiği şut isabetsiz olunca teknik direktörü Carlo Ancelotti'den tepki gördü. İtalyan çalıştırıcı maçın ardından, "Arda Güler iyi bir performans gösterdi. Daha da başarılı olabilirdi. Geçişlerde daha doğru kararlar verebilirdi. Çünkü o kaliteye sahip." diye konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Liverpool'a konuk olan Real Madrid, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.