Ancelotti'den Arda Güler'i heyecanlandıracak karar: 5 isim daha saydı
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, penaltı atışlarındaki kötü istatistikleri düzeltmek için çalıştıklarını belirtirken, penaltı atışı yapabilecek oyuncuların arasında Arda Güler'in de takımın penaltıcısı olabileceğini söyledi.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 maçında yarın Dep Minera ile karşı karşıya gelecek.
Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.