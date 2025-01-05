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Ancelotti'den Arda Güler'i heyecanlandıracak karar: 5 isim daha saydı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, penaltı atışlarındaki kötü istatistikleri düzeltmek için çalıştıklarını belirtirken, penaltı atışı yapabilecek oyuncuların arasında Arda Güler'in de takımın penaltıcısı olabileceğini söyledi.

Ancelotti'den Arda Güler'i heyecanlandıracak karar: 5 isim daha saydı - 1

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 maçında yarın Dep Minera ile karşı karşıya gelecek.

Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.

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Ancelotti'den Arda Güler'i heyecanlandıracak karar: 5 isim daha saydı - 2

Son dört penaltının üçünü kaçırdıklarını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, takımın penaltı atışlarındaki performansını geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Ancelotti, penaltı atışı yapabilecek isimler arasında Arda Güler'i de saydı. 

Ancelotti'den Arda Güler'i heyecanlandıracak karar: 5 isim daha saydı - 3

"ARDA GÜLER OLABİLİR"

Ancelotti, “Penaltılar, yönetmesi çok zor bir teknik konu. İyi penaltı atan oyuncular var, ama değişen şey stadyumlardaki atmosfer." diye konuştu.

Ayrıca penaltı atışlarını yapan oyuncuları netleştirmek istediğini belirten ve Arda Güler'i de sayan Ancelotti, “Penaltı atanlarla ilgili durumu bizim için de netleştirmek istiyorum. Maçtan önce açıklığa kavuşturacağım… Bu Vinicius, Mbappe, Jude Bellingham, Arda Güler olabilir. Maç öncesi nasıl hissedeceğime bağlı.” dedi.

Ancelotti'den Arda Güler'i heyecanlandıracak karar: 5 isim daha saydı - 4
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