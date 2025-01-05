Ancelotti'den Arda Güler'i heyecanlandıracak karar: 5 isim daha saydı

"ARDA GÜLER OLABİLİR"

Ancelotti, “Penaltılar, yönetmesi çok zor bir teknik konu. İyi penaltı atan oyuncular var, ama değişen şey stadyumlardaki atmosfer." diye konuştu.

Ayrıca penaltı atışlarını yapan oyuncuları netleştirmek istediğini belirten ve Arda Güler'i de sayan Ancelotti, “Penaltı atanlarla ilgili durumu bizim için de netleştirmek istiyorum. Maçtan önce açıklığa kavuşturacağım… Bu Vinicius, Mbappe, Jude Bellingham, Arda Güler olabilir. Maç öncesi nasıl hissedeceğime bağlı.” dedi.