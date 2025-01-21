Ancelotti'den ayrılık kararı: Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyurdular

Bu sezon ise Real Madrid, yavaş bir başlangıcın ardından ezeli rakipleri Atletico Madrid ve Barcelona’nın önünde lider olduğu rekabetçi bir şampiyonluk yarışına girmiş durumda.

Madrid, pazar günü Las Palmas’ı 4-1 yenerek liderlik koltuğunda iki puan farkla yer alırken, Atletico Madrid Leganes’e kaybetti. Barcelona ise Diego Simeone’nin ekibinin beş puan gerisinde bulunuyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'ndaki sondan bir önceki maçında RB Salzburg ile karşılaşarak, ilk sekiz takım arasına kalmayı garantilemeye çalışacak.