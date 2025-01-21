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Ancelotti'den ayrılık kararı: Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyurdular

2021'den bu yana Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yürüten Carlo Ancelotti'nin, sezon sonunda başkent ekibinden ayrılmak istediğini yetkililere bildirdiği öne sürüldü. Başkent ekibinin Don Carlo'nun ayrılığı sonrası göreve Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu getirmesi bekleniyor.

Ancelotti'den ayrılık kararı: Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyurdular - 1

Carlo Ancelotti’nin, sezon sonunda Real Madrid teknik direktörlüğüne devam etmeme kararı aldığı iddia ediliyor.

Daily Mail'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, İtalyan teknik adam, Avrupa’nın dev kulübünü iki farklı dönemde toplam altı sezon boyunca yönettikten sonra, takımın başarısından bağımsız olarak, sezon sonunda Santiago Bernabeu’dan ayrılmak istiyor.

Ancelotti'nin sözleşmesi 2026’ya kadar devam ediyor, ancak bu anlaşmayı daha erken sonlandırmayı planladığı belirtiliyor.

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Ancelotti'den ayrılık kararı: Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyurdular - 2

2023'TE SÖZLEŞME UZATMIŞTI

2023 yılının Aralık ayında Brezilya Milli Takımı’nın başına geçeceğine dair söylentiler ortaya çıkmış ancak Ancelotti, Real Madrid ile sözleşmesini uzatmıştı.

O tarihten bu yana, 65 yaşındaki teknik adam İspanya’daki kariyerine bir La Liga şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi daha ekleyerek başarılarına yenilerini katmayı başardı.

Ancelotti'den ayrılık kararı: Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyurdular - 3

İLK ADAY XABI ALONSO 

Ancak, Onda Cero'nun haberine göre, beş kez Avrupa Kupası kazanan teknik direktör, sezon sonunda görevden ayrılacak ve yerine Bayer Leverkusen’in başındaki Xabi Alonso'nun geçmesi bekleniyor.

Ancelotti'den ayrılık kararı: Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyurdular - 4

Haberde ayrıca, deneyimli teknik adamın "emekliliği düşünmediği" ve başka bir ülkedeki bir kulüpte kupa koleksiyonunu genişletmeye odaklandığı ifade ediliyor.

Ancelotti, futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden biri ve Avrupa’nın beş büyük liginde şampiyonluk yaşamış tek teknik direktör olma ünvanına sahip.

Ancelotti'den ayrılık kararı: Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyurdular - 5

Toplamda 15 büyük kupa kazanan Ancelotti, Chelsea’de geçirdiği kısa sürede Premier Lig ve FA Cup’ı da müzesine götürdü.

Ayrıca, Ancelotti, Avrupa Kupası’nı beş kez kazanan tek teknik direktör ve Real Madrid’i 2013’te "La Decima" (10. Şampiyonlar Ligi zaferi) başarısına taşıyan isim olmuştu.

Daha sonra Madrid’i 2022 ve 2024 yıllarında 14. ve 15. Şampiyonlar Ligi zaferlerine de ulaştırdı.

Ancelotti'den ayrılık kararı: Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyurdular - 6

Bu sezon ise Real Madrid, yavaş bir başlangıcın ardından ezeli rakipleri Atletico Madrid ve Barcelona’nın önünde lider olduğu rekabetçi bir şampiyonluk yarışına girmiş durumda.

Madrid, pazar günü Las Palmas’ı 4-1 yenerek liderlik koltuğunda iki puan farkla yer alırken, Atletico Madrid Leganes’e kaybetti. Barcelona ise Diego Simeone’nin ekibinin beş puan gerisinde bulunuyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'ndaki sondan bir önceki maçında RB Salzburg ile karşılaşarak, ilk sekiz takım arasına kalmayı garantilemeye çalışacak.

Ancelotti'den ayrılık kararı: Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyurdular - 7
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