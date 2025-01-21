Ancelotti'den ayrılık kararı: Real Madrid'in yeni teknik direktörünü duyurdular
2021'den bu yana Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yürüten Carlo Ancelotti'nin, sezon sonunda başkent ekibinden ayrılmak istediğini yetkililere bildirdiği öne sürüldü. Başkent ekibinin Don Carlo'nun ayrılığı sonrası göreve Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu getirmesi bekleniyor.
Carlo Ancelotti’nin, sezon sonunda Real Madrid teknik direktörlüğüne devam etmeme kararı aldığı iddia ediliyor.
Daily Mail'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, İtalyan teknik adam, Avrupa’nın dev kulübünü iki farklı dönemde toplam altı sezon boyunca yönettikten sonra, takımın başarısından bağımsız olarak, sezon sonunda Santiago Bernabeu’dan ayrılmak istiyor.
Ancelotti'nin sözleşmesi 2026’ya kadar devam ediyor, ancak bu anlaşmayı daha erken sonlandırmayı planladığı belirtiliyor.