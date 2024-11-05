Ancelotti'den sel felaketi sonrası tepki: Futbol önemsiz şeyler arasında önemli
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya'da yaşanan sel felakati sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbol, ancak hayattaki en önemsiz şeyler arasında önemli." dedi. İspanya'daki sel felaketinden sonra futbola odaklanamadıklarını belirten Ancelotti, liglerin ertelenmesinin gerektiği görüşünde.
Carlo Ancelotti, İspanya'da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine rağmen liglerin ertelenmemesinden şikayetçi.
Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ndeki Milan maçı öncesi tepkisini dile getirdi.