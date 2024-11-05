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Ancelotti'den sel felaketi sonrası tepki: Futbol önemsiz şeyler arasında önemli

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya'da yaşanan sel felakati sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbol, ancak hayattaki en önemsiz şeyler arasında önemli." dedi. İspanya'daki sel felaketinden sonra futbola odaklanamadıklarını belirten Ancelotti, liglerin ertelenmesinin gerektiği görüşünde.

Ancelotti'den sel felaketi sonrası tepki: Futbol önemsiz şeyler arasında önemli - 1

Carlo Ancelotti, İspanya'da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine rağmen liglerin ertelenmemesinden şikayetçi.

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ndeki Milan maçı öncesi tepkisini dile getirdi.

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Ancelotti'den sel felaketi sonrası tepki: Futbol önemsiz şeyler arasında önemli - 2

Ancelotti,  "Bence bu haftasonu liglerin ertelemesi gerekirdi. Selzedelere nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünmeliydik. Çünkü futbol, ancak hayattaki en önemsiz şeyler arasında önemli. Böyle durumlarda işinize odaklanmanız imkansız. Hepimizin aklı selden etkilenen ailelerde. Ancak yapmak zorunda olduğumuz bir işimiz var." dedi.

Ancelotti'den sel felaketi sonrası tepki: Futbol önemsiz şeyler arasında önemli - 3

Valensiya'da 29 Ekim'de meydana gelen sel sonrası birçok kulüp felaketten etkilenenler için yardım kampanyaları başlattı.

La Liga'da haftasonu o bölgede oynanması planlanan iki maç ertelendi.

Ancelotti'den sel felaketi sonrası tepki: Futbol önemsiz şeyler arasında önemli - 4

Diğer karşılaşmalardan önce ise saygı duruşunda bulunuldu.

Moto GP'de iki hafta sonra Valensiya yapılması planlanan sezon finali iptal edildi, yarışın başka bir şehire alınması gündemde.

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