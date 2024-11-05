Ancelotti'den sel felaketi sonrası tepki: Futbol önemsiz şeyler arasında önemli

Ancelotti, "Bence bu haftasonu liglerin ertelemesi gerekirdi. Selzedelere nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünmeliydik. Çünkü futbol, ancak hayattaki en önemsiz şeyler arasında önemli. Böyle durumlarda işinize odaklanmanız imkansız. Hepimizin aklı selden etkilenen ailelerde. Ancak yapmak zorunda olduğumuz bir işimiz var." dedi.