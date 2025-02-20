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Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Peki, Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Anderlecht-Fenerbahçe maçına geri sayım başladı. Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek. İşte, Anderlecht-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...

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Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Anderlecht-Fenerbahçe play-off rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23:00'te başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Anderlecht-Fenerbahçe maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.

Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek.

Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

SARI-LACİVERTLİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

FENERABHÇE'NİN AVRUPA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

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