Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Peki, Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anderlecht-Fenerbahçe maçına geri sayım başladı. Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek. İşte, Anderlecht-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...