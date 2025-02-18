Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika'nın Anderlecht ekibiyle yapacağı maça dair araştırmalar hız kazandı.Sarı-laciverliler, Belçika temsilcisini İstanbul'daki ilk maçta 3-0 mağlup etmişti. Futbolseverler şimdi maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı. Anderlecht deplasmanında sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Livakovic, Djiku, İsmail Yüksek, Becao, Oosterwolde ve Diego Carlos'un kadroda olması beklenmiyor. İşte, Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı hakkında bilgiler...