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Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika'nın Anderlecht ekibiyle yapacağı maça dair araştırmalar hız kazandı.Sarı-laciverliler, Belçika temsilcisini İstanbul'daki ilk maçta 3-0 mağlup etmişti. Futbolseverler şimdi maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı. Anderlecht deplasmanında sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Livakovic, Djiku, İsmail Yüksek, Becao, Oosterwolde ve Diego Carlos'un kadroda olması beklenmiyor. İşte, Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Anderlecht-Fenerbahçe play-off rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23:00'te başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MÜSABAKANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Anderlecht-Fenerbahçe maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Brüksel'deki Anderlecht Stadı'ndaki maçta düdük çalacak Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MUHTEMEL İLK 11'LER

Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Leoni, Stroeykens, Dendoncker, Degreef, Vasquez, Huerta

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Amrabat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Kostic, Osayi Samuel, Szymanski, Dzeko, Tadic, En-Nesyri

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