Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MÜSABAKANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Anderlecht-Fenerbahçe maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Brüksel'deki Anderlecht Stadı'ndaki maçta düdük çalacak Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.