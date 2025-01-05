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Anfield'ı yoğun kar yağışı esir aldı: Liverpool - Manchester United maçı ertelenecek mi?

Premier Lig lideri Liverpool'un Manchester United ile oynayacağı maç, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenme riskiyle karşı karşıya. Anfield Road'taki stadyum görevlileri kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, Merseyside ekibi tarafından yapılan açıklamada maçın planlanan saatte oynanacağı belirtildi.

Anfield'ı yoğun kar yağışı esir aldı: Liverpool - Manchester United maçı ertelenecek mi? - 1

Liverpool ve Manchester United arasında bugün oynanması planlanan Premier Lig maçı, gece boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tehlikedeydi.

Maçın ertelenip ertelenmeyeceğine dair nihai kararın merakla bekleniyordu.

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Anfield'ı yoğun kar yağışı esir aldı: Liverpool - Manchester United maçı ertelenecek mi? - 2

Meteoroloji Ofisi, Liverpool ve Manchester için turuncu alarm verdi.

Bu alarm, Aralık ayında iptal edilen Merseyside derbisi öncesinde de aynı seviyede verilmişti.

Liverpool Şehir Konseyi Güvenlik Danışma Grubu bu sabah bir toplantı gerçekleştirdi ve maçın planlanan saatte oynanmasına karar verildi.

Anfield'ı yoğun kar yağışı esir aldı: Liverpool - Manchester United maçı ertelenecek mi? - 3

Turuncu uyarılar, kırmızı uyarılar kadar ciddi olmasa da hayati tehlike oluşturabilecek ve önemli seyahat aksaklıklarına yol açabilecek durumlara işaret ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Anfield çevresindeki caddelerin karla kaplı olduğu görülüyor. Bir taraftar, durumu "Sibirya gibi" diye nitelendirdi.

Anfield'ı yoğun kar yağışı esir aldı: Liverpool - Manchester United maçı ertelenecek mi? - 4

LIVERPOOL'DAN AÇIKLAMA

Liverpool yaptığı açıklamada, "Bugün Manchester United'a karşı oynanacak maç planlandığı gibi devam edecek. Hava ve seyahat koşullarını değerlendirmek için daha önce iki güvenlik toplantısı yapıldı. Bugün bu maçı oynamamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Anfield'ı yoğun kar yağışı esir aldı: Liverpool - Manchester United maçı ertelenecek mi? - 5

MERSEYSIDE DERBİSİ DE ERTELENMİŞTİ

Aralık ayında Liverpool’un Everton ile oynayacağı maç, Storm Darragh nedeniyle başlama saatinden sadece dört saat önce iptal edilmişti.

Bu fırtına, saatte 148 km hızla esen rüzgarlarla seyahat kaosu yaratmış, hasara yol açmış ve binlerce kişiyi elektriksiz bırakmıştı.

İptal edilen Merseyside derbisinin ne zaman oynanacağı ise hala belirsizliğini koruyor.-

Anfield'ı yoğun kar yağışı esir aldı: Liverpool - Manchester United maçı ertelenecek mi? - 6

Liverpool, bu erteleme nedeniyle bir maç eksiği bulunmasına rağmen, ligde Arsenal’in beş puan önünde lider durumda.

Manchester United ise son altı lig maçının beşini kaybederek 14. sırada yer alıyor.

Bugün Liverpool - Manchester United arasında oynanacak mücadele 19.30'da başlayacak. 

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