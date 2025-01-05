Anfield'ı yoğun kar yağışı esir aldı: Liverpool - Manchester United maçı ertelenecek mi?

LIVERPOOL'DAN AÇIKLAMA

Liverpool yaptığı açıklamada, "Bugün Manchester United'a karşı oynanacak maç planlandığı gibi devam edecek. Hava ve seyahat koşullarını değerlendirmek için daha önce iki güvenlik toplantısı yapıldı. Bugün bu maçı oynamamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.