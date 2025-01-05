Anfield'ı yoğun kar yağışı esir aldı: Liverpool - Manchester United maçı ertelenecek mi?
Premier Lig lideri Liverpool'un Manchester United ile oynayacağı maç, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenme riskiyle karşı karşıya. Anfield Road'taki stadyum görevlileri kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, Merseyside ekibi tarafından yapılan açıklamada maçın planlanan saatte oynanacağı belirtildi.
Liverpool ve Manchester United arasında bugün oynanması planlanan Premier Lig maçı, gece boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tehlikedeydi.
Maçın ertelenip ertelenmeyeceğine dair nihai kararın merakla bekleniyordu.