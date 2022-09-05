Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı

Haberler - Anadolu Ajansı 05.09.2022 - 00:24 | Son Güncelleme : 05.09.2022 - 00:53
Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçın bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.
Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı.
Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.
Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.
Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.
Yaşanan olaylara ilişkin Beşiktaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" denildi.