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Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı

Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a tekme attı. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Beşiktaş'tan yapılan ilk açıklamada, "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" denildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.09.2022 - 00:24 | Son Güncelleme : 05.09.2022 - 00:53

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 1

Süper Lig'de 'ın deplasmanda 'nü  3-2 yendiği maçın bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.

5 GOLLÜ DÜELLO BEŞİKTAŞ'IN

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 2

Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 3

Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 4

Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 5

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 6

Yaşanan olaylara  ilişkin Beşiktaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" denildi.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 7
Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 8
Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 9
Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 10
Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 11
Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 12
Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 13
Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 14
Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 15
Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 16
Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 17
Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 18

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