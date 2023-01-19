Ankara'da sahaya muşta atıldı

Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucunda elediği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde tribünlerden sahaya muşta atıldı.
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes atılan muştayı saha kenarına getirdi.
Beşiktaş Kulübü olaya yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.
"MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk" denilen açıklamada, 4 Eylül 2022'de yine Eryaman Stadı'nda oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında bir taraftarın sahaya girerek futbolculara ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştirdiği hatırlatıldı.
Açıklama şöyle devam etti: "Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı. Sahaya giren şahsın, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz."
Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara karşın cezaların caydırıcılıktan uzak olduğu savunulan açıklamada, "Futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz" denildi.