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Ankara'da sahaya muşta atıldı

Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında tribünlerden sahaya muşta atıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Eylül 2022'de yine aynı statta oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında bir taraftarın sahaya girip futbolculara saldırdığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Sahaya giren şahsın, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz" denildi.

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Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucunda elediği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde tribünlerden sahaya muşta atıldı.

Ankara'da sahaya muşta atıldı - 2

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes atılan muştayı saha kenarına getirdi.

Ankara'da sahaya muşta atıldı - 3

Beşiktaş Kulübü olaya yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Ankara'da sahaya muşta atıldı - 4

"MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk" denilen açıklamada, 4 Eylül 2022'de yine Eryaman Stadı'nda oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında bir taraftarın sahaya girerek futbolculara ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Ankara'da sahaya muşta atıldı - 5

Açıklama şöyle devam etti: "Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı. Sahaya giren şahsın, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz."

Ankara'da sahaya muşta atıldı - 6

Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara karşın cezaların caydırıcılıktan uzak olduğu savunulan açıklamada, "Futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz" denildi.

Ankara'da sahaya muşta atıldı - 7
Ankara'da sahaya muşta atıldı - 8
Ankara'da sahaya muşta atıldı - 9
Ankara'da sahaya muşta atıldı - 10
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Ankara'da sahaya muşta atıldı - 13

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