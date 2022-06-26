Ankara'da yıllar sonra kürek yarışı yapıldı

"Olimpiyatlarda madalya sayısı en fazla olan üçüncü branş kürek. İyi bir jenerasyon yakaladık, daha 19 yaşındalar. Kürekte başarı yaşı aslında 30 ama 24-25'te başarıyı yakalayacaklarını düşünüyorum. 2028 olimpiyatlarında madalya hedefliyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da şu ana kadarki en büyük katılımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kendi rekorumuzu kıracağız, çok ekiple gideceğiz, A final çekeceğiz. Ben çocuklara inanıyorum, yaşları küçük olsa da başarabilirler. Ama bir sonraki olimpiyatta artık madalya istiyoruz."