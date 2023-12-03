Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 25 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek çıkışa geçmek istiyor. Peki, Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde 8 galibiyet 4 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında galibiyet için sahada olacak. Peki, Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?