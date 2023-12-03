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Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 25 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek çıkışa geçmek istiyor. Peki, Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde 8 galibiyet 4 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında galibiyet için sahada olacak. Peki, Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 2

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 3

BEŞİKTAŞ'TA BİRÇOK İSİM SAKAT

Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.

Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Daniel Amartey'in durumu ise maçtan önce yapılacak son sağlık değerlendirmesinden sonra netlik kazanacak.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 4

25 PUANLA 3. SIRADA

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta) - 5

7 MAÇIN 4'ÜNDE SAHADAN PUANSIZ AYRILDI

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

"Kara Kartal" deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'un ardından Yılport Samsunspor'a üstünlük kurmayı başardı.

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