Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi
Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından devam ediyor. Araya lider giren Galatasaray, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönüyor. Maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle Fenerbahçe'nin elinde bulundurduğu Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, lider girdiği milli aradan sonra ilk maçına deplasmanda çıktı.
Sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.
Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.