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Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından devam ediyor. Araya lider giren Galatasaray, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönüyor. Maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle Fenerbahçe'nin elinde bulundurduğu Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 1

Galatasaray, lider girdiği milli aradan sonra ilk maçına deplasmanda çıktı. 

Sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.

Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.

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Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 2

Galatasaray Icardi'nin iki, Osimhen'in ise bir gol kaydettiği maçı 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi oldu.

Dış sahada 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Fenerbahçe'ye ait rekoru kırdı.

Ligde 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberliği bulunan Galatasaray 25 puanla zirvede yer alıyor. 

Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

10' Icardi'nin kafa golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

22' Galatasaray'da Ismail Jakobs adale sakatlığı geçirdi. Yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

30' Antalyaspor'da sakatlanan Mert yerine Erdoğan oyuna girdi.

39' Galatasaray'da Torreira'nın ardından Berkan Kutlu sarı kart gören ikinci oyuncu oldu.

45+7' İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

52' Yunus Akgün'ün asistiyle Icardi kendisinin ve takımının 2. golünü atıyor.

71' Galatasaray'da Barış Alper ve Ziyech oyundan oyuna girerken Mertens ile Barış Alper kenara geldi.

79' Galatasaray'da Michy Batshuayi ve Victor Osimhen oyuna dahil oldu. Mauro Icardi ve Roland Sallai oyundan çıktı.

80' Osimhen oyuna girer girmez ilk pozisyonda golünü kaydetti ancak gol ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı

90+2 Osimhen'in golüyle fark açıldı: 3-0

90+5 Mücadele sona erdi

Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 4

ICARDİ TARİHE GEÇTİ

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 51 gol attı. 31 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı takımın efsanelerinden Georghe Hagi'den sonra ligde 50 gole en hızlı ulaşan ikinci yabancı oyuncu oldu.

Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 5

Kerem Demirbay hastalığı sebebiyle kadroda yok. Elias Jelert ve Yusuf Demir'se teknik heyetin kararıyla İstanbul'da kaldı.

Sakatlıkları geçen Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech ise kadroda yer aldı.

Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 6

TRİBÜNLERDE İSTİFA SESLERİ

Maç esnasında ve maç sonunda  Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza için tribünlerde istifa tezahüratı yapıldı.

Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 7

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Teknik direktör Buruk, Corendon Alanyaspor ile ligde son oynadıkları maçta ilk 11'de forma verdiği Barış Alper Yılmaz'ın yerine Antalyaspor karşısında Sallai'ye şans verdi.

Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 8

ANTALYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, ligde son oynadıkları maçın ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.

Alex, ligde Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın kadrosuna göre Jakub Kaluzinski ile Moussa Djenepo'yu yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Erdal Rakip ile Sander Van de Streek'e ilk 11'de forma şansı verdi.

Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 9

Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 150 maçı geride bırakan Veysel Sarı ile 100 lig maçını geçen Güray Vural'a seremoni öncesi birer plaket verildi.

Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 10

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Icardi.

Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 11

DİĞER KARELER

Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 12
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 13
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 14
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 15
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 16
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 17
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 18
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 19
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 20
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 21
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 22
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 23
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 24
Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi - 25
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