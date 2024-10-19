Antalya deplasmanında kazanan Galatasaray'ın rekor gecesi

ANTALYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, ligde son oynadıkları maçın ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.

Alex, ligde Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın kadrosuna göre Jakub Kaluzinski ile Moussa Djenepo'yu yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Erdal Rakip ile Sander Van de Streek'e ilk 11'de forma şansı verdi.