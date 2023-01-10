Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin açıkladı: Hull City'ye satılan milli futbolcu Doğukan Sinik dönüyor mu?

"BİR VEYA BİRKAÇ TRANSFER OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"



Transfer döneminin yaklaştığını belirten Antalyaspor Başkanı Çetin, “Hocamızdan bize henüz ayrıntılı bir rapor gelmedi ama kendisiyle her zaman bu konularda görüşüyoruz. Bir veya birkaç transfer olur diye düşünüyorum" diye konuştu.





