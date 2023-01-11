Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den Haji Wright açıklaması: Galatasaray'a gidecek mi? (11 Ocak 2023 transfer haberleri)

"BİRDEN FAZLA TEKLİF VAR"



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, ismi Galatasaray ile anılan ABD’li forvet oyuncusu Haji Wright ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, “Haji Wright’a birden fazla teklif var. Herkes teklif veriyor ancak henüz kimseyle yüzyüze görüşmedik. Yüzyüze görüştükten sonra kesin kararımızı vereceğiz. Şu ana kadar yapılan teklifler arasında para ve takas gibi durumlar söz konusu oldu” dedi.





