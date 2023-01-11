Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den Haji Wright açıklaması: Galatasaray'a gidecek mi? (11 Ocak 2023 transfer haberleri)

"BİRDEN FAZLA TEKLİF VAR"
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, ismi Galatasaray ile anılan ABD’li forvet oyuncusu Haji Wright ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, “Haji Wright’a birden fazla teklif var. Herkes teklif veriyor ancak henüz kimseyle yüzyüze görüşmedik. Yüzyüze görüştükten sonra kesin kararımızı vereceğiz. Şu ana kadar yapılan teklifler arasında para ve takas gibi durumlar söz konusu oldu” dedi.
REAL MADRİD HARRY KANE'İ İSTİYOR
Real Madrid, Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'i önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istiyor. İspanyol medyasının haberine göre; Real Madrid, Tottenham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz golcüsü gelecek sezon için kadrosuna katmak için İngiliz ekibinin kapısını çalacak. Madrid, 29 yaşındaki İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için 100 milyon euroyu gözden çıkardı.
BEŞİKTAŞ'TA 6 YABANCIYLA YOLLAR AYRILIYOR
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde 6 yabancı futbolcusu ile yollarını ayırabilir. Wout Weghorst'un yanı sıra 5 isim daha siyah beyazlı takıma veda etmeya hazırlanıyor. Bu isimler arasında Romain Saiss, Kevin N'Koudou, Dele Alli, Arthur Masuaku ve Francisco Montero'nun olduğu iddia edildi.
ATLETİCO MADRID'DEN DEPAY GİRİŞİMİ
LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'in Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan Hollandalı oyuncu Memphis Depay'ı transfer listesine aldığı bildirildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atletico Madrid, Memphis Depay için Barcelona ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.
"TEKRAR KATILACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM"
Antalyaspor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelen Doğukan Sinik, "Bildiğim, alışık olduğum, hocasını tanıdığım, benim için çok değerli olan takım arkadaşlarımın arasına tekrar katılacağım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.