Antalyaspor-Beşiktaş kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Antalyaspor ile deplasmanda bugün kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında oynadığı ilk 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Antalyaspor karşısında da grubun son maçında galibiyet alarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. D grubunda oynadığı ilk 2 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş 6 puanla lider durumda bulunuyor. Beşiktaş grubun son maçında Antalyaspor'u yenmek ve grubu namağlup tamamlamak istiyor. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?