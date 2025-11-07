Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
07.11.2025 15:01
Son Güncelleme: 07.11.2025 15:30
Fuat İğci
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ve Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekipte Rafa Silva ve Necip Uysal’ın tedavileri devam ederken Sergen Yalçın cezası sebebiyle kulübede olmayacak. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü almasına rağmen bu mücadelelerden üç puan çıkaramayan Beşiktaş, Antalyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maçtan men edilen Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu karşılaşmada forma giyemeyecek. Antalyaspor - Beşiktaş mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu. İşte, mücadelenin başlangıç saati..
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş mücadelesi yarın ( 8 Kasım) saat 20:00’da başlayacak. Cihan Aydın’ın düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Süper Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 7. sırada girdi.
Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ SKORU KORUMAKTA ZORLANIYOR
Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti.
Sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü eline alan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti.
Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen 1-1 beraberliklerle sahadan ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği önünde 1-0 üstün duruma geçip 2-1, Fenerbahçe karşısında ise 2-0'lık avantajına rağmen 3-2 mağlup oldu.
RAFA SİLVA VE NECİP UYSAL’IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maçtan men edilen Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Tedavileri devam eden Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista dünkü antrenmanda yer almazken, bu oyuncuların kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.