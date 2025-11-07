Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü almasına rağmen bu mücadelelerden üç puan çıkaramayan Beşiktaş, Antalyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maçtan men edilen Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu karşılaşmada forma giyemeyecek. Antalyaspor - Beşiktaş mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu. İşte, mücadelenin başlangıç saati..