Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. D grubunda oynadığı ilk 2 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş 6 puanla lider durumda bulunuyor. Beşiktaş grubun son maçında Antalyaspor'u yenmek ve grubu namağlup tamamlamak istiyor. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?