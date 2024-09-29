Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Süper Lig maçı kanal ve saat bilgisi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Süper Lig maçı kanal ve saat bilgisi haberimizde...
Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika
temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.
ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşması 29 Eylül Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.