Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan
01.03.2026 09:20
AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de Galatasaray'ın bu hafta kazanmasıyla birlikte aradaki puan farkı 5'e yükseldi. Fenerbahçe bu akşam kazanmak ve puan farkını yeniden 2'ye düşürüp zirve takibini sürdürmenin peşinde olacak. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayarak 2. sırada yer alan Fenerbahçe, bu akşam Antalyaspor karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE 2. SIRADA
Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamamıştı.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.
6 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sakatlığı sebebiyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek kaleci Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.
Bu futbolcular bu akşam kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.