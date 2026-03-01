Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de Galatasaray'ın bu hafta kazanmasıyla birlikte aradaki puan farkı 5'e yükseldi. Fenerbahçe bu akşam kazanmak ve puan farkını yeniden 2'ye düşürüp zirve takibini sürdürmenin peşinde olacak. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?