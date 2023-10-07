Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın kanal ve saat bilgisi
Galatasaray, Süper Lig'de bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, Galatasaray Antalyaspor maçının kanal ve saat bilgisini araştırıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Ligde üst üste iki maçını kazanan Akdeniz ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 3 mücadeleden 1 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Antalyaspor, 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.
Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.