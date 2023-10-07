Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın kanal ve saat bilgisi

SON 6 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.



Son 21 resmi maçında yenilmedi



Galatasaray, son 21 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.



Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.



"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.



Icardi, 13 maçta 11 gol attı



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor.



Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 13 resmi karşılaşmada 11 kez ağları havalandırdı.



Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 7, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 6 kez topu filelere gönderdi.





