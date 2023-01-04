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Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Bucks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 4 Ocak 2023)

NBA'de Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards'ı 123-113 yendi.

Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Bucks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 4 Ocak 2023) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 3 maçla devam edildi.

Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Bucks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 4 Ocak 2023) - 2

Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Bucks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 4 Ocak 2023) - 3

Ev sahibi ekipte; Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Bucks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 4 Ocak 2023) - 4

Bradley Beal'in sakatlığının nüksettiği Wizards'ta, Kristaps Porzingis 22, Kyle Kuzma 20, Deni Avdija, Rui Hachimura ve Corey Kispert 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Bucks kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 4 Ocak 2023) - 5

GECENİN SONUÇLARI (4 OCAK 2023):

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-113

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 150-117

Utah Jazz-Sacramento Kings: 115-117

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