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Antonio Rügider gol için kafasını yardı: Real Madrid bir puanı zor kurtardı

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu dördüncü hafta maçında Real Madrid, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Real Madrid geriye düştüğü maçta bir puanı duraklamalarda kurtardı. O kurtarış ise Antonio Rügider için 20 dikişe neden oldu.

Antonio Rügider gol için kafasını yardı: Real Madrid bir puanı zor kurtardı - 1

Real Madrid, Shakhtar Donetsk'ten bir puanı Antonio Rügider'in kan revan mücadelesiyle kurtardı. 

Antonio Rügider gol için kafasını yardı: Real Madrid bir puanı zor kurtardı - 2

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan mücadelede ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının başında Shakhtar Donetsk golü erken buldu. 46. dakikada Zubkov'un golüyle ev sahibi 1-0 öne geçti.

Antonio Rügider gol için kafasını yardı: Real Madrid bir puanı zor kurtardı - 3

Real Madrid beraberlik için yüklenirken aradıkları gol duraklamada geldi. 90+5'te Antonio Rüdiger attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Real Madrid liderliğini korurken, grup etabının bitimine iki hafta kala bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Antonio Rügider gol için kafasını yardı: Real Madrid bir puanı zor kurtardı - 4

Rüdiger'in alnı, bir puanı getiren vuruş esnasında yarıldı ve ve oyuncu kanlar içinde kaldı.

Antonio Rügider gol için kafasını yardı: Real Madrid bir puanı zor kurtardı - 5

Tedavi edilen Rüdiger'in alnına 20 dikiş atıldı.

Antonio Rügider gol için kafasını yardı: Real Madrid bir puanı zor kurtardı - 6

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Rüdiger, kafası sarılı ve gözü bandajlı resmini takipçilerine gösterirken "Yaşıyoruz" mesajını da ekledi.

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