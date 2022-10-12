Antonio Rügider gol için kafasını yardı: Real Madrid bir puanı zor kurtardı

Real Madrid, Shakhtar Donetsk'ten bir puanı Antonio Rügider'in kan revan mücadelesiyle kurtardı.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan mücadelede ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarının başında Shakhtar Donetsk golü erken buldu. 46. dakikada Zubkov'un golüyle ev sahibi 1-0 öne geçti.
Real Madrid beraberlik için yüklenirken aradıkları gol duraklamada geldi. 90+5'te Antonio Rüdiger attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.
Real Madrid liderliğini korurken, grup etabının bitimine iki hafta kala bir üst tura çıkmayı garantiledi.
Rüdiger'in alnı, bir puanı getiren vuruş esnasında yarıldı ve ve oyuncu kanlar içinde kaldı.
Tedavi edilen Rüdiger'in alnına 20 dikiş atıldı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Rüdiger, kafası sarılı ve gözü bandajlı resmini takipçilerine gösterirken "Yaşıyoruz" mesajını da ekledi.