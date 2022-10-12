Antonio Rügider gol için kafasını yardı: Real Madrid bir puanı zor kurtardı

Real Madrid beraberlik için yüklenirken aradıkları gol duraklamada geldi. 90+5'te Antonio Rüdiger attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Real Madrid liderliğini korurken, grup etabının bitimine iki hafta kala bir üst tura çıkmayı garantiledi.