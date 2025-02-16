Antrenörlerinin ‘kanatsız kelebek’i, fiziksel engelli yüzücü Muhammed Ali kozasından çıkıyor

2 yıl önce Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Emrah Güngör (26) ile tanışan Biçer, 2024 Aralık'ta 40 şehir, 50 kulüpten, 160 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde 4 birincilik, 4 üçüncülük ve 1 dördüncülük kazandı. Barajı geçen ancak milli takıma girebilmek için 12 yaşını bekleyen Muhammed Ali, ücretsiz düzenlenen yüzme kursunda, haftada 4 gün 2'şer saat antrenman yaparak, milli takım hazırlıklarını sürdürüyor.

''SU BENİM EN ÖZGÜR OLDUĞUM YER''

Başarısının sırrını hırslı ve çalışkan olmasına bağlayan Yıldırım Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Ali Biçer, fiziksel engelinden dolayı yaşadığı dezavantajı, havuzda avantaja çevirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzmeyi ve yürümeyi çok severim. Resim yapmaktan hoşlanırım ve 3 yaşından beri yüzüyorum. Üç yaşında Atıcılar Mahallesi'nde küçük bir havuzda yüzüyordum. Havuza hiç girmeyen biriydim ve ilk başta çok korktum. Şimdi hiç simit kullanmıyoruz. Her şey çalışmayla oldu. Antrenmanlarda yaklaşık 2 saat yüzüyorum ve çok çalışıyorum. İnsanlar karada zıplar ve oynar. Benim maalesef karada öyle bir şansım yok. Suda böyle bir imkanım var ve zıplayıp, oyunlar oynayabiliyorum.

Su, benim özgür olduğum yer diyebilirim. Depar taşından atlayarak suya girdikten sonra, bütün dertlerim dökülüyor. Suyun hissiyatını hiçbir şey veremez. Açıkçası çok hırslıyımdır. Depar taşına çıktığımda, kendime hep 'Başaracağım' derim.''