Antrenörlerinin ‘kanatsız kelebek’i, fiziksel engelli yüzücü Muhammed Ali kozasından çıkıyor
Bursa'da doğuştan bacakları ve sol kolunun bir kısmı olmayan Muhammed Ali Biçer (10), yüzmede yaşının üstünde başarı gösterip katıldığı Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde 4 birincilik, 4 üçüncülük ve 1 dördüncülük kazandı. Barajı geçen, ancak milli takıma girebilmek için 12 yaşını bekleyen Muhammed Ali, "Yüzmede uzun süre zorluklar çektim. Karşıma engeller çıktı. Bana hep 'kanatsız kelebek' dedikleri için, kozamdan yeni çıkmaya başlıyorum" dedi.
Ekrem Biçer çiftinin 2'nci çocukları olan Muhammed Ali, 2015 yılında bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmadan doğdu. Nadir görülen uzuv eksikliğiyle dünyaya gelen Muhammed Ali, annesinin gittiği kadın spor merkezindeki eğitmenin yönlendirmesiyle, 3 yaşında yüzme sporuyla tanıştı. İlk başlarda sudan korkan ve denge sağlamakta zorlanan Muhammed Ali, girerken tedirgin olduğu havuzdan turnuvalara katılıp, madalyalar alarak çıktı.