Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2025-2026 Süper Lig ara transfer dönemi takvimi
22.12.2025 15:45
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Ligde birinci devrenin sona ermesinin ardından binlerce futbolsever takımlarının ara transfer döneminde yapacakları transferleri bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuru sonrasında ara transfer dönemi tarihleri değişti. Peki, 2025-2026 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu kıran kırana sürmeye devam ederken gözler ara transfer dönemi tarihlerine çevrildi. Kısa zaman sonra başlayacak transfer sezonuyla birlikte Süper Lig ekipleri takımlarına takviye yapmaya başlayacak. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Ara transfer döneminin daha önce 5 Ocak 2026’da başlayıp ve 10 Şubat 2026’da tamamlanacağı açıklanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona ereceğini açıkladı.
FENERBAHÇE ARA TRANSFER SEZONUNA HIZLI BAŞLAYACAK
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcu Joey Veerman için PSV ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberinde sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaştığı belirtildi.