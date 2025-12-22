Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2025-2026 Süper Lig ara transfer dönemi takvimi

Süper Lig ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Ligde birinci devrenin sona ermesinin ardından binlerce futbolsever takımlarının ara transfer döneminde yapacakları transferleri bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuru sonrasında ara transfer dönemi tarihleri değişti. Peki, 2025-2026 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?