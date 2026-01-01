Ara transfer dönemi takvimi 2026: Süper Lig kış transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?
01.01.2026 10:18
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Şampiyonluk mücadelesi veren Süper Lig ekiplerinin yapacakları yeni transferler futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından futbolda ara transfer dönemi takvimi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Peki, Süper Lig kış transfer dönemi ne zaman başlayıp, bitecek?
2026 Süper Lig ara transfer dönemi takvimi belli oldu. 2025-2026 sezonunda şampiyonluk yaşamak için takımlarındaki eksik bölgelere takviye yapacak olan kulüpler, transfer çalışmalarına başladı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?
ARA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ 2025-2026
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.