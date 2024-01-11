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Arda Güler, Atletico Madrid maçında da sahada: Hayalimin daha çok başındayım

İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid'i uzatma sonunda 5-3 yenen Real Madrid finale yükseldi. Uzatma dakikalarında oyuna giren Arda Güler, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün ilk kupa maçımdı. Yarı finalde kazandığımız için çok mutluyum. Ancelotti bana olan güvenini sürekli ifade ediyor. Umarım kupayı da alırız. Hayalimin daha çok başındayım. İnanılmaz gidiyoruz." dedi.

Arda Güler, Atletico Madrid maçında da sahada: Hayalimin daha çok başındayım - 1

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid Suudi Arabistan’da karşı karşıya geldi.

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Arda Güler, Atletico Madrid maçında da sahada: Hayalimin daha çok başındayım - 2

Karşılaşmaya milli futbolcular Arda Güler ile Çağlar Söyüncü yedek başladı. Normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmada Real Madrid, Atletico Madrid’i uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 5-3 mağlup etti ve finale yükseldi.

Arda Güler, Atletico Madrid maçında da sahada: Hayalimin daha çok başındayım - 3

Real Madrid’de milli yıldız Arda Güler, müsabakanın 112’nci dakikasında Federico Valverde’nin yerine oyuna girerek ikinci kez süre aldı.

Arda Güler, Atletico Madrid maçında da sahada: Hayalimin daha çok başındayım - 4

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunun Arda Güler, "Bugün ilk kupa maçımdı. Yarı finalde kazandığımız için çok mutluyum. Son 10 dakika oyuna dahil oldum. Çok mutluyuz kazandığımız için, burada çok iyi aile ve arkadaşlık ortamı var." dedi.

Arda Güler, Atletico Madrid maçında da sahada: Hayalimin daha çok başındayım - 5

6 aydır sakat olduğunu söyleyen Güler, "Sakatlıktan yeni çıktım, hocamız da hemen kadroya aldı, oynatıyor. Ancelotti bana olan güvenini sürekli ifade ediyor. Böyle devam edersem inşallah her şey daha iyi olacak. İnşallah her şey hepimiz için çok iyi olacak." açıklamasında bulundu.

Arda Güler, Atletico Madrid maçında da sahada: Hayalimin daha çok başındayım - 6

Kendisine gösterilen destekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Arda, ""Gerçekten Türkiye'den de çok büyük bir destek var. Onlara çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel günler bekliyor. Rakip fark etmez. Biz Real Madrid olduğumuz için kim gelirse gelsin kazanmak için oynayacağız. Umarım kupayı da alırız. Hayalimin daha çok başındayım. İnanılmaz gidiyoruz. Her kulvarda çok iyi gidiyoruz. Milli formayı çok özledim. Umarım yazın çok daha güzel olacak. Çok iyi jenerasyonumuz var." dedi.

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