Arda Güler, Atletico Madrid maçında da sahada: Hayalimin daha çok başındayım
İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid'i uzatma sonunda 5-3 yenen Real Madrid finale yükseldi. Uzatma dakikalarında oyuna giren Arda Güler, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün ilk kupa maçımdı. Yarı finalde kazandığımız için çok mutluyum. Ancelotti bana olan güvenini sürekli ifade ediyor. Umarım kupayı da alırız. Hayalimin daha çok başındayım. İnanılmaz gidiyoruz." dedi.
İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid Suudi Arabistan’da karşı karşıya geldi.