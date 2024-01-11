Arda Güler, Atletico Madrid maçında da sahada: Hayalimin daha çok başındayım

Kendisine gösterilen destekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Arda, ""Gerçekten Türkiye'den de çok büyük bir destek var. Onlara çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel günler bekliyor. Rakip fark etmez. Biz Real Madrid olduğumuz için kim gelirse gelsin kazanmak için oynayacağız. Umarım kupayı da alırız. Hayalimin daha çok başındayım. İnanılmaz gidiyoruz. Her kulvarda çok iyi gidiyoruz. Milli formayı çok özledim. Umarım yazın çok daha güzel olacak. Çok iyi jenerasyonumuz var." dedi.