Arda Güler çılgına döndü, hocasına söyledikleri kameralara yansıdı, "Takımdan ayrılma vakti"
29.01.2026 08:49
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid'in son dakika golüyle ilk 8 dışında kaldığı maçta Arda Güler'in hocasına isyanı ekranlara yansıdı.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Benfica'ya 4-2 yenildikleri mücadelede Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Arda süre aldığı dakikalarda performansıyla alkış aldı.
Ancak Benfica, kaleci Anatoliy Trubin'in 90+8. dakikada attığı golün ardından averajla ilk 24'e girmeyi başardı. Real Madrid ise ilk 8 dışında kaldı.
İSYAN ETTİ
Milli yıldız Arda Güler, 79. dakikada Alvaro Arbeloa tarafından kenara alındı, yerine Aguado girdi. Arda o anlarda hocasına isyan etti, bu anlar maça damga vurdu.
Arda Güler'in, "Neden hep ben" diyerek el hareketleriyle hocasına doğru tepki gösterdiği anlar kameralar yansıdı.
Futbolseverler bu değişikliğe şaşırdı. Türk seyirciler sosyal medyada, transfer iddialarıyla gündemde olan Arda'ya "Takımdan ayrılma vakti" diyerek mesajlar yayınladı.
ARSENAL, ARDA'YI İSTİYOR
Premier Lig devi Arsenal, milli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Arbeloa yönetiminde henüz hangi rolü üstleneceği belli olmayan milli futbolcu kararını vermek için yeni dönemdeki takımdaki akıbetine bakacak.
Temaslara devam eden İngiliz devinin yaz transfer döneminde Real Madrid'e resmi teklifi yapacağı öğrenildi.
Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ederken 26 milyon euro ödediği Arda için, Arsenal en az 90 milyon euro ödemeye hazır.
KRİZ YAŞANMIŞTI
Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası Alvaro Arbeloa takımın başına geçmiş ve ilk maçında 2. Lig takımına yenilerek kupaya veda etmişti.
Daha sonra lig maçında henüz maç başlamadan taraftar takımı ıslıklamıştı. Şimdi ise ilk 8 dışında kalan Madrid, yolunda play-off'ta devam edecek.