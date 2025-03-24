Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?"

MAÇ İÇİNDE GERGİNLİK

Müsabakada milli futbolcu Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasındaki gerginlik öne çıkmıştı. İlk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası Szoboszlai, milli futbolcu Arda Güler'e karşı oldukça sert bir tavır göstermiş ve fiziksel temasta bulunmuştu. Arda Güler de rakibinin hareketine karşılık verince iki futbolcu arasındaki tansiyon üst seviyelere taşınmıştı.