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Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?"

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükselen A Milli Takım'da maça ilk 11'de başlayan Arda Güler ile ev sahibi ekibin kaptanı Dominik Szoboszlai arasındaki gerginlik tırmanarak devam ediyor. Macar futbolcunun "1088" göndermesine milli yıldızdan yanıt gecikmedi.

Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?" - 1

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan deplasmanına çıktı. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan müsabaka, Ay-Yıldızlılar'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. "Bizim Çocuklar"a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Bu sonucun ardından toplam skoru 6-1'e getiren Ay-Yıldızlılar, adını Uluslar A Ligi'ne yazdırdı.

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Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?" - 2

MAÇ İÇİNDE GERGİNLİK

Müsabakada milli futbolcu Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasındaki gerginlik öne çıkmıştı. İlk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası Szoboszlai, milli futbolcu Arda Güler'e karşı oldukça sert bir tavır göstermiş ve fiziksel temasta bulunmuştu. Arda Güler de rakibinin hareketine karşılık verince iki futbolcu arasındaki tansiyon üst seviyelere taşınmıştı.

Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?" - 3

"ÇENENİ KAPAT"

İkili arasında geçen diyalogda Arda Güler'in rakibine "Sus" işareti yaparak İngilizce "Çeneni kapat" dediği görülmüştü.

Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?" - 4

Arda’nın el hareketini hazmedemeyen Macar futbolcu, Instagram’da yapılan bir gönderiye “1088” yorumunu paylaşmıştı. Macar futbolcu, Arda’nın Real Madrid’de bu sezon oynadığı süreye gönderme yapmıştı.

Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?" - 5

Arda Güler ise Macaristan Milli Takımı'nın bu hareketine kayıtsız kalmadı ve gerilimi bir üst noktaya taşıyan bir paylaşımda bulundu.

Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?" - 6

"6 GOL YETMEDİ Mİ?"

20 yaşındaki futbolcu, Instagram hikayesinde maç sonucunu ve Dominik Szoboszlai'ye "Sus" işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak "Bu adam şaka gibi. 6 gol seni sustrumaya yetmedi mi?" ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?" - 7
Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?" - 8
Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?" - 9

Güler'in bu paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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