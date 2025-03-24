Arda Güler, Dominik Szoboszlai'ye bir kez daha had bildirdi: "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?"
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükselen A Milli Takım'da maça ilk 11'de başlayan Arda Güler ile ev sahibi ekibin kaptanı Dominik Szoboszlai arasındaki gerginlik tırmanarak devam ediyor. Macar futbolcunun "1088" göndermesine milli yıldızdan yanıt gecikmedi.
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan deplasmanına çıktı. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan müsabaka, Ay-Yıldızlılar'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. "Bizim Çocuklar"a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Bu sonucun ardından toplam skoru 6-1'e getiren Ay-Yıldızlılar, adını Uluslar A Ligi'ne yazdırdı.