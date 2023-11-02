Arda Güler dönüyor! İlk kez Real Madrid formasıyla çıkacağı tarih
Real Madrid kariyerine sakatlıklarla başlayan Arda Güler'den müjdeli haber geldi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan ve sahalardan yaklaşık 3 aydır uzak kalan Güler, takımla birlikte çalışmalar başladı. İspanyollar, Arda Güler'in ilk kez Real Madrid formasıyla çıkacağı maçı yazdı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya kariyerine sakatlıklarla başladı.
ABD'de gerçekleşen hazırlık kampında diz sakatlığı yaşayan Arda Güler, doktorların tavsiyesi üzerine ameliyat olmuş ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.