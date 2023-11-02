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Arda Güler dönüyor! İlk kez Real Madrid formasıyla çıkacağı tarih

Real Madrid kariyerine sakatlıklarla başlayan Arda Güler'den müjdeli haber geldi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan ve sahalardan yaklaşık 3 aydır uzak kalan Güler, takımla birlikte çalışmalar başladı. İspanyollar, Arda Güler'in ilk kez Real Madrid formasıyla çıkacağı maçı yazdı.

Arda Güler dönüyor! İlk kez Real Madrid formasıyla çıkacağı tarih - 1

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya kariyerine sakatlıklarla başladı.

ABD'de gerçekleşen hazırlık kampında diz sakatlığı yaşayan Arda Güler, doktorların tavsiyesi üzerine ameliyat olmuş ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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Arda Güler dönüyor! İlk kez Real Madrid formasıyla çıkacağı tarih - 2

Sakatlığı atlattıktan sonra çıktığı antrenmanda bu sefer küçük bir sakatlık daha geçiren Arda Güler, talihsizlik yaşadı.

İkinci sakatlığını da atlatan genç yetenek, takımla birlikte yeniden çalışmalara başladı ve La Liga ilk maçına çıkmaya hazır.

Arda Güler dönüyor! İlk kez Real Madrid formasıyla çıkacağı tarih - 3

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacağı Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Defensa Central'de yer alan haberde ise teknik direktör Carlo Ancelotti ve doktorlar arasında yapılan görüşmeden Arda Güler'in süre almasına onay çıktığı yazıldı.

Haberde, Arda Güler forma giyme konusunda ısrarcı olmayacak ve zamanla takımda süre almaya başlayacağı aktarıldı.

Arda Güler dönüyor! İlk kez Real Madrid formasıyla çıkacağı tarih - 4

Bir aylık iyileşme sürecinin ardından, Real Madrid'in oynayacağı 3 maçtan birinde -Rayo Vallecano (5 Kasım) Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Braga (8 Kasım) ve Valencia (11 Kasım)- forma giymesi bekleniyor.

Arda'nın pazar günü oynanacak olan Rayo Vallecano maçının geniş kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Genç yıldızın, Real Madrid idmanları ile beraber takım arkadaşlarıyla arasındaki fiziksel açığı kapatmaya çalıştığı da ifade edildi.

Arda Güler dönüyor! İlk kez Real Madrid formasıyla çıkacağı tarih - 5

ANCELOTTI'DEN UYARI

Carlo Ancelotti'nin genç milli oyuncuya ilk maçında yaklaşık 25 dakika süre vermeyi düşündüğü de yazılırken, zamanla 90 dakika sahada olacak şekilde süre almaya başlayacağı ifade edildi.

Arda Güler dönüyor! İlk kez Real Madrid formasıyla çıkacağı tarih - 6

Haberin detayında "Carlo Ancelotti ona sürekli bunu söylüyor ki oyuncu sahaya herhangi bir baskı altında kalmadan çıkabilsin. Bu daha sonra sahip olduğu tüm potansiyeli ve kaliteyi gösterdiğinde olacak ama şu anda öncelikli olan onun rekabet ritmine girmesi ve fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor çünkü futbolculuk nitelikleri mükemmel." denildi.

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