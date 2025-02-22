Arda Güler formayı unuttu: Ancelotti, genç yıldızı küstürdü
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından son 4 resmi maçta da forma şansı bulamadı. İspanyol basını 19 yaşındaki genç futbolcunun hassas bir dönemden geçtiğini belirtti. İspanyol kaynaklara göre, Real Madrid'in Arda'nın yeteneklerinden şüphe duymadığı ve oyuncunun sahaya karakter koymasını beklediği kaydetti.
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler üst üste dördüncü maçta da forma şansı bulamadı.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin süre vermediği milli oyuncu, son olarak Leganes ile oynanan Kral Kupası mücadelesinde 76 dakika sahada kalmıştı.