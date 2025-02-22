Arda Güler formayı unuttu: Ancelotti, genç yıldızı küstürdü

KARAKTER KOYMASI BEKLENİYOR

Marca, Real Madrid'in Arda'nın yeteneğine dair hiçbir şüphe duymadığını, ancak artık sahada güçlü bir duruş sergilemesi beklediklerini yazdı.

Bu sadece teknik kaliteyle değil, aynı zamanda karakter koymakla da ilgili.