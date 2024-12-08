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Arda Güler hesabı açtı: Ancelotti ve İspanyol basınından övgü yağmuru

Real Madrid'in Girona ile oynadığı La Liga mücadelesine ilk 11'de başlayan Arda Güler, 55. dakikada rakip fileleri havalandırarak bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadelenin ardından eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor." diye konuştu. Öte yandan 89 dakika sahada kalan Arda Güler'in performansı İspanyol basınında da yankı uyandırdı.

Arda Güler hesabı açtı: Ancelotti ve İspanyol basınından övgü yağmuru - 1

La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 yendiği maçta bu sezonki ilk golünü atan Arda Güler, "Gol atmayı çok istiyordum, çünkü bu sezon Real Madrid'de golüm yoktu." dedi.

Girona karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 89 dakika oyunda kalan Arda, maçın ardından Real Madrid kulüp televizyonuna konuştu.

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Arda Güler hesabı açtı: Ancelotti ve İspanyol basınından övgü yağmuru - 2

Milli futbolcu, "Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum. Takım olarak zor günlerden geçiyorduk. Gerçekten yardım edebilmeyi istedim. Takım harika bir oyun sergiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik ve net bir galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Güler hesabı açtı: Ancelotti ve İspanyol basınından övgü yağmuru - 3

Takım arkadaşı Jude Bellingham'ın asisti ile golünü atan Arda, "Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve ben de gol attım. Gerçekten gol atmak istiyordum, çünkü bu sezon henüz Real Madrid'de bunu başaramamıştım. Bellingham'ın golünden sonra ben de gol atmak istedim ve bunu yapmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Arda Güler hesabı açtı: Ancelotti ve İspanyol basınından övgü yağmuru - 4

Real Madrid taraftarının sevgisinin kendisine güven verdiğini aktaran Arda, "Onların sevgisine karşılık vermek için her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Real Madrid için her şeyimi vermeye çalışıyorum." sözlerini sarf etti

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta İtalya'nın Atalanta takımına karşı oynayacakları maçın "çok önemli" olduğunu da kaydeden Arda, Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarda iyi sonuç alamadıklarını ancak bu kötü gidişi Atalanta maçını kazanarak durdurmak istediklerini dile getirdi.

Arda Güler hesabı açtı: Ancelotti ve İspanyol basınından övgü yağmuru - 5

"MUHTEŞEM BİR GOL ATTI"

Diğer yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'in muhteşem bir gol attığını ve bu golün üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi.

Ancelotti, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu." diye konuştu.

Arda Güler hesabı açtı: Ancelotti ve İspanyol basınından övgü yağmuru - 6

Real Madrid'de bu sezon ilk golünü atan Arda, eflatun beyazlı formayla iki sezonda toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.

Arda Güler hesabı açtı: Ancelotti ve İspanyol basınından övgü yağmuru - 7

"NE KADAR ÇILGIN BİR OYUNCUSUN"

As gazetesi, "Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi." diye yazdı.

Arda Güler hesabı açtı: Ancelotti ve İspanyol basınından övgü yağmuru - 8

"ÇOK BÜYÜK BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

MARCA gazetesi ise,  "Ancelotti, takıma oyun ve yaratıcılık kazandırmak için orta sahada Arda Güler'i tercih etti. Türk oyuncu ikinci yarıda çok büyük bir performans sergileyerek Miguel Gutierrez'le mücadeleye girdi, iyi tutundu ve takımının ikinci golünü attı. Sahip olduğu bireysel kaliteyi göstermesi harika. Güler'in bu sezonki ilk golü." diye yazdı.

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