Arda Güler hesabı açtı: Ancelotti ve İspanyol basınından övgü yağmuru
Real Madrid'in Girona ile oynadığı La Liga mücadelesine ilk 11'de başlayan Arda Güler, 55. dakikada rakip fileleri havalandırarak bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadelenin ardından eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor." diye konuştu. Öte yandan 89 dakika sahada kalan Arda Güler'in performansı İspanyol basınında da yankı uyandırdı.
La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 yendiği maçta bu sezonki ilk golünü atan Arda Güler, "Gol atmayı çok istiyordum, çünkü bu sezon Real Madrid'de golüm yoktu." dedi.
Girona karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 89 dakika oyunda kalan Arda, maçın ardından Real Madrid kulüp televizyonuna konuştu.