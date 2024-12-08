Arda Güler hesabı açtı: Ancelotti ve İspanyol basınından övgü yağmuru

Real Madrid taraftarının sevgisinin kendisine güven verdiğini aktaran Arda, "Onların sevgisine karşılık vermek için her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Real Madrid için her şeyimi vermeye çalışıyorum." sözlerini sarf etti

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta İtalya'nın Atalanta takımına karşı oynayacakları maçın "çok önemli" olduğunu da kaydeden Arda, Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarda iyi sonuç alamadıklarını ancak bu kötü gidişi Atalanta maçını kazanarak durdurmak istediklerini dile getirdi.