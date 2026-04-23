Arda Güler için transfer itirafı, verdiği yanıtı açıkladı. "Bu formayı kapacağım"
23.04.2026 11:31
NTV - Haber Merkezi
Nuri Şahin'den Arda Güler için yıllar sonra transfer itirafı geldi. Şahin, milli yıldızla arasında geçen görüşmeyi anlattı.
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Arda Güler hakkında konuştu.
Şahin, milli yıldızı takımına transfer etmek için çok çaba sarf ettiğini vurguladı.
"BU FORMAYI KAPACAĞIM"
Kafa Sports YouTube kanalına konuşan Şahin, “Ben, Dortmund'a Arda Güler'i çok istedim. Çok aradım Arda'yı. O zaman bana, 'Ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Benim de inanılmaz hoşuma gitmişti, 'Yolun açık olsun' demiştim. Öyle de oldu adam formayı kaptı." açıklamasında bulundu.
Şahin, Madrid dönemi hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Belki ben de sabırlı olsaydım Ancelotti döneminde daha insani, daha ikili ilişkilere önem veren bir hocayla belki daha farklı bile olabilir. Ama Real Madrid'de bir kere bile o beyaz formayı giymek, Bernabeu'da oynamak bana ve evlatlarıma miras."
Arda, Deportivo Alaves ile oynanan son maçta ilk 11'de başlamış mücadelenin 58. dakikasında yerini Mastantuono'ya bırakmıştı.
Güler, Kylian Mbappe'nin 30. dakikada fileleri sarstığı golde asisti yapan isim olmuştu.
Real Madrid'in dünyaca ünlü iki yıldızı Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, Bernabeu'yu dolduran taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.
İki futbolcu da maçın ilk dakikalarında topu her aldıklarında bir süre ıslıklanmıştı.