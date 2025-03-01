Arda Güler için yeni transfer iddiası: İspanyollar teklifi yazdı

Haberin detayında, "Florentino Perez'in önünde resmi bir karar vermek için birkaç ay var. Başkan şimdilik bir satış düşünmüyor. Ancak oyuncunun çevresi ya da kendisi ayrılmak isterse ya da önümüzdeki aylarda sorun yaşamaya devam ederse, yaz aylarında ayrılması göz ardı edilmeyecektir." denildi.