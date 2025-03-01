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Arda Güler için yeni transfer iddiası: İspanyollar teklifi yazdı

Kariyerine Real Madrid'de devam eden ancak az süre almasıyla sık sık tartışmaların odağında olan milli yıldız Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basının Güler'in İtalyan takımı Milan'dan teklif aldığını duyurdu.

Arda Güler için yeni transfer iddiası: İspanyollar teklifi yazdı - 1

İspanyol basını milli yıldız Arda Güler ile ilgili transfer teklifini yazdı.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central'de yer alan habere göre, İtalyan devi Milan'ın milli yıldız için yaz sonuna kadar geçerli olan 30 milyon euro'luk bir transfer teklifi ettiğini öne sürüldü.

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Arda Güler için yeni transfer iddiası: İspanyollar teklifi yazdı - 2

Haberin detayında, "Florentino Perez'in önünde resmi bir karar vermek için birkaç ay var. Başkan şimdilik bir satış düşünmüyor. Ancak oyuncunun çevresi ya da kendisi ayrılmak isterse ya da önümüzdeki aylarda sorun yaşamaya devam ederse, yaz aylarında ayrılması göz ardı edilmeyecektir." denildi.

Arda Güler için yeni transfer iddiası: İspanyollar teklifi yazdı - 3

Dünya devi Real Madrid'de son dönemlerde süre bulmakta zorlanan Arda son olarak Kral Kupası'ndaki yarı final ilk maçında Real Sociedad'a karşı lk 11'de başlamış ve 84 dakika sahada kalmıştı.

Arda Güler için yeni transfer iddiası: İspanyollar teklifi yazdı - 4

Arda bu sezon 28 maça çıktı ve 3 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

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