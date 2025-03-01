Arda Güler için yeni transfer iddiası: İspanyollar teklifi yazdı
Kariyerine Real Madrid'de devam eden ancak az süre almasıyla sık sık tartışmaların odağında olan milli yıldız Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basının Güler'in İtalyan takımı Milan'dan teklif aldığını duyurdu.
İspanyol basını milli yıldız Arda Güler ile ilgili transfer teklifini yazdı.
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central'de yer alan habere göre, İtalyan devi Milan'ın milli yıldız için yaz sonuna kadar geçerli olan 30 milyon euro'luk bir transfer teklifi ettiğini öne sürüldü.